https://ria.ru/20250505/anapa-2015064536.html

На пляжах в Анапе не зафиксировали новых выбросов мазута

На пляжах в Анапе не зафиксировали новых выбросов мазута - РИА Новости, 05.05.2025

На пляжах в Анапе не зафиксировали новых выбросов мазута

Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море в понедельник не выявили новых выбросов мазута на пляжах Анапы, сообщили в оперативном... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T14:31:00+03:00

2025-05-05T14:31:00+03:00

2025-05-05T16:03:00+03:00

происшествия

анапа

черное море

керченский пролив

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Участники ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море в понедельник не выявили новых выбросов мазута на пляжах Анапы, сообщили в оперативном штабе Кубани. "Пятого мая команды муниципалитетов новых выбросов мазута на побережье Анапы не зафиксировали", - говорится в сообщении. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершён. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250418/krym-2012135479.html

анапа

черное море

керченский пролив

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происшествия, анапа, черное море, керченский пролив, крушение двух танкеров в керченском проливе