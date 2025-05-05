https://ria.ru/20250505/albaniya-2015124508.html
Российский посол напомнил о 28 тысячах албанцев, погибших в войне
Российский посол напомнил о 28 тысячах албанцев, погибших в войне - РИА Новости, 05.05.2025
Российский посол напомнил о 28 тысячах албанцев, погибших в войне
Посол России в Албании Алексей Зайцев напомнил о 28 тысячах албанцев, погибших в борьбе с фашизмом во Второй мировой войне, в национальный албанский праздник -... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T17:46:00+03:00
2025-05-05T17:46:00+03:00
2025-05-05T17:46:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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россия
албания
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алексей зайцев (посол рф в тиране)
80-летие победы в великой отечественной войне
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БЕЛГРАД, 5 мая – РИА Новости. Посол России в Албании Алексей Зайцев напомнил о 28 тысячах албанцев, погибших в борьбе с фашизмом во Второй мировой войне, в национальный албанский праздник - День героев, павших за Родину. "Сегодня мы чтим память албанских граждан, павших в борьбе с нацизмом и фашизмом в годы Второй мировой войны. Албанский народ гордится тем, что в ноябре 1944 года добился освобождения страны своими силами. В борьбе за свободу Албании, входившей наряду с СССР, США, Великобританией и другими странами в антигитлеровскую коалицию, пали 28 тысяч отважных патриотов. В России помнят их беспримерный героизм, отвагу и мужество, которые помогли сломить хребет фашистским захватчикам на Балканах. Этой Победе, безусловно, способствовал разгром Красной армией фашистских войск на советско-германском фронте", - цитирует посольство РФ заявление главы диппредставительства, сообщение опубликовано в Telegram. Посол Зайцев также выразил благодарность ветеранам Антифашистской национально-освободительной борьбы албанского народа и их потомкам за вклад в сохранение исторической памяти, продвижение в албанском обществе ценностей и идеалов антифашистского движения.
https://ria.ru/20250503/pobeda-2014662773.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, албания, ссср, алексей зайцев (посол рф в тиране), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Россия, Албания, СССР, Алексей Зайцев (посол РФ в Тиране), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Российский посол напомнил о 28 тысячах албанцев, погибших в войне
Посол РФ Зайцев напомнил о погибших во Второй мировой войне 28 тысячах албанцев