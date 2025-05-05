https://ria.ru/20250505/albaniya-2015124508.html

Российский посол напомнил о 28 тысячах албанцев, погибших в войне

Российский посол напомнил о 28 тысячах албанцев, погибших в войне - РИА Новости, 05.05.2025

Российский посол напомнил о 28 тысячах албанцев, погибших в войне

Посол России в Албании Алексей Зайцев напомнил о 28 тысячах албанцев, погибших в борьбе с фашизмом во Второй мировой войне, в национальный албанский праздник -... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:46:00+03:00

2025-05-05T17:46:00+03:00

2025-05-05T17:46:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

россия

албания

ссср

алексей зайцев (посол рф в тиране)

80-летие победы в великой отечественной войне

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БЕЛГРАД, 5 мая – РИА Новости. Посол России в Албании Алексей Зайцев напомнил о 28 тысячах албанцев, погибших в борьбе с фашизмом во Второй мировой войне, в национальный албанский праздник - День героев, павших за Родину. "Сегодня мы чтим память албанских граждан, павших в борьбе с нацизмом и фашизмом в годы Второй мировой войны. Албанский народ гордится тем, что в ноябре 1944 года добился освобождения страны своими силами. В борьбе за свободу Албании, входившей наряду с СССР, США, Великобританией и другими странами в антигитлеровскую коалицию, пали 28 тысяч отважных патриотов. В России помнят их беспримерный героизм, отвагу и мужество, которые помогли сломить хребет фашистским захватчикам на Балканах. Этой Победе, безусловно, способствовал разгром Красной армией фашистских войск на советско-германском фронте", - цитирует посольство РФ заявление главы диппредставительства, сообщение опубликовано в Telegram. Посол Зайцев также выразил благодарность ветеранам Антифашистской национально-освободительной борьбы албанского народа и их потомкам за вклад в сохранение исторической памяти, продвижение в албанском обществе ценностей и идеалов антифашистского движения.

https://ria.ru/20250503/pobeda-2014662773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, албания, ссср, алексей зайцев (посол рф в тиране), 80-летие победы в великой отечественной войне