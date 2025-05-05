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Всероссийская акция "Ночь музеев"

Всероссийская акция "Ночь музеев" - РИА Новости, 05.05.2025

Всероссийская акция "Ночь музеев"

"Ночь музеев" – ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который ежегодно отмечают 18 мая. Традиционно проводится в ближайшие выходные –... РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-05T17:32:00+03:00

2025-05-05T17:32:00+03:00

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"Ночь музеев" – ежегодная акция, приуроченная к Международному дню музеев, который ежегодно отмечают 18 мая. Традиционно проводится в ближайшие выходные – третьи выходные мая.. В 2025 году Ночь музеев пройдёт с 17 на 18 мая.Основная цель мероприятия – дать возможность музеям продемонстрировать посетителям новые формы работы, потенциал своих организаций, популяризировать музейные фонды.Организаторы акции – министерство культуры Российской Федерации и портал культурного наследия и традиций России "Культура.РФ".Афишу всех мероприятий можно посмотреть на портале "Культура.РФ".История акции уходит корнями в XX век: в 1970-х годах в Европе в мае музеи продлевали часы работы и предлагали посетителям, которые не успели попасть на выставку днем, сделать это ночью – акция называлась "Весна музеев".В 1997 году в Берлине (Германия) прошла первая официальная акция, вошедшая в историю как "Долгая ночь музеев" (Lange Nacht der Museen). Администрация города приняла решение в этот день пускать посетителей в музеи бесплатно, а экскурсии проводить всю ночь. Идея имела большой успех и уже в следующем году к акции присоединились еще 20 городов Германии.История ночных музейных гуляний, приуроченных к Международному дню музеев, в Европе началась в 2001 году в Париже (Франция) и стремительно завоевала популярность во всех главных европейских столицах. В дальнейшем для акции стали определять общие темы, с целью объединения и структуризации. Музеи Европы организовывали выставки и ярмарки, театрализованные представления, перформансы, маскарады и концерты.В 2005 году французы выдвинули идею о ежегодном проведении Международной музейно-выставочной, культурно-образовательной акции "Ночь музеев" и в том же году эта идея была утверждена Советом Европы. Акция поддерживается Международным Советом музеев (ICOM) и проводится под патронажем Совета Европы. Уже в 2006 году участниками проекта "Ночь музеев" стали более двух тысяч музеев из 38 стран мира.В России подобное мероприятие впервые состоялось в 2002 году в Красноярске в честь 15-летнего юбилея Красноярского музейного центра. Москва впервые присоединилась к акции в 2007 году. С 2008 года культурно-образовательная акция "Ночь музеев" стала в Москве ежегодной. В 2015 году "Ночь музеев" стала проводиться при поддержке министерства культуры РФ во многих городах России. В акции принимают участие не только музеи, но и выставочные центры, театры, галереи и т.д. Известность акции "Ночь музеев" за последние годы значительно выросла: если в 2012 году о ней не знали 56% россиян, то на 2023 год доля составила 33%. В 2023 году посетить мероприятия "Ночи музеев" планировали 16% россиян, в том числе 8% – впервые. Максимум показателя пришелся на 2017 год, тогда посетить акцию собирались 20%, или каждый пятый россиянин. В 2024 году тема акции, проводимой в Год семьи, – "Из поколения в поколение. Семейные реликвии". Каждый музей построил свою уникальную программу на рассказах о музейных династиях, семейных традициях и реликвиях. В мероприятии приняли участие Государственный исторический музей, Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Всероссийский музей А.С. Пушкина, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей Победы и др. Культурные центры Москвы подготовили свыше 450 событий, к акции присоединились около 160 столичных музеев, галерей, библиотек, парков, культурных центров и школ искусств.В 2025 году мероприятия акции "Ночь музеев" посвящены теме "Герои" и 80-летию Победы. В присоединившихся к акции музеях, галереях, библиотеках, парках, культурных центрах, арт-пространствах и школах искусств всех регионов России пройдут тематические мероприятия. Подробности о времени и формате публикуются на сайтах учреждений и в афише проекта Культура.РФ. В некоторых регионах, например, в Санкт-Петербурге, Калининграде мероприятия акции "Ночь музеев" 2025 года можно посмотреть на специальных страничках акции.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, ночь музеев, россия, совет европы, музей победы, европа, москва, культура