Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" повысил стоимость обмена и возврата билетов - РИА Новости, 05.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:39 05.05.2025
https://ria.ru/20250505/aeroflot-2015023888.html
"Аэрофлот" повысил стоимость обмена и возврата билетов
"Аэрофлот" повысил стоимость обмена и возврата билетов - РИА Новости, 05.05.2025
"Аэрофлот" повысил стоимость обмена и возврата билетов
Авиакомпания "Аэрофлот" повысила стоимость обмена и возврата билетов, проданных с 28 апреля, на внутренние и международные рейсы на 25% и 20% - до 3500 рублей и РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-05T12:39:00+03:00
2025-05-05T12:39:00+03:00
россия
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15279/88/152798852_0:27:512:315_1920x0_80_0_0_223b6d8b6258fccefa9c5427e882a483.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" повысила стоимость обмена и возврата билетов, проданных с 28 апреля, на внутренние и международные рейсы на 25% и 20% - до 3500 рублей и 55 евро соответственно, сказано на сайте авиакомпании. "При перевозках по РФ (за транзакцию): 2800 руб, для билетов, проданных с 28.04.25 - 3500 руб. При международных перевозках (за транзакцию): 46 EUR, для билетов, проданных с 28.04.2025 - 55 EUR. Плата не распространяется на бесплатные билеты для детей до двух лет без предоставления отдельного места", - говорится на сайте. При отказе от перевозки менее чем за 40 минут до времени отправления рейса, указанного в оформленном билете, внесение изменений в оформленную перевозку, а также возврат стоимости неиспользованной части перевозки не разрешены. "Аэрофлот" - крупнейший российский авиаперевозчик, в состав группы входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и лоукостер "Победа". В 2024 году авиакомпании группы увеличили перевозки пассажиров на 16,8% - до 55,3 миллиона человек.
https://ria.ru/20250501/aeroflot-2014549149.html
https://ria.ru/20250410/moshennichestvo-2010510145.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15279/88/152798852_28:0:484:342_1920x0_80_0_0_4620e84a1606231a6242b056f43c1be2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аэрофлот
Россия, Аэрофлот
"Аэрофлот" повысил стоимость обмена и возврата билетов

"Аэрофлот" повысил стоимость обмена и возврата билетов, проданных с 28 апреля

© РИА Новости / Дмитрий ПетроченкоАэробус А-320 авиакомпании "Аэрофлот"
Аэробус А-320 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
© РИА Новости / Дмитрий Петроченко
Аэробус А-320 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" повысила стоимость обмена и возврата билетов, проданных с 28 апреля, на внутренние и международные рейсы на 25% и 20% - до 3500 рублей и 55 евро соответственно, сказано на сайте авиакомпании.
"При перевозках по РФ (за транзакцию): 2800 руб, для билетов, проданных с 28.04.25 - 3500 руб. При международных перевозках (за транзакцию): 46 EUR, для билетов, проданных с 28.04.2025 - 55 EUR. Плата не распространяется на бесплатные билеты для детей до двух лет без предоставления отдельного места", - говорится на сайте.
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 01.05.2025
Группа "Аэрофлот" запускает регулярные рейсы между Красноярском и Анадырем
1 мая, 09:50
При отказе от перевозки менее чем за 40 минут до времени отправления рейса, указанного в оформленном билете, внесение изменений в оформленную перевозку, а также возврат стоимости неиспользованной части перевозки не разрешены.
"Аэрофлот" - крупнейший российский авиаперевозчик, в состав группы входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия" и лоукостер "Победа". В 2024 году авиакомпании группы увеличили перевозки пассажиров на 16,8% - до 55,3 миллиона человек.
Символика Аэрофлота на стойке в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
"Аэрофлот" предупредил пассажиров о новой мошеннической схеме
10 апреля, 15:49
 
РоссияАэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала