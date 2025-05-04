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"Тестирует США": в Раде раскрыли коварный план Зеленского
"Тестирует США": в Раде раскрыли коварный план Зеленского - РИА Новости, 04.05.2025
"Тестирует США": в Раде раскрыли коварный план Зеленского
Владимир Зеленский проверяет терпимость США к собственной диктатуре, заявил депутат Рады Александр Дубинский в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T15:11:00+03:00
2025-05-04T15:11:00+03:00
2025-05-04T20:01:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский проверяет терпимость США к собственной диктатуре, заявил депутат Рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Вводя санкции против медийщиков и политологов, Зеленский также тестирует толерантность США к диктатуре", — отметил он.По словам депутата, глава киевского режима все еще нужен США для ратификации соглашения по недрам и подписания мирного договора. Исходя из этого, у Зеленского появилось время, в течение которого он может "зачистить все поле под себя одного", резюмировал Дубинский.Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве.Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014840743.html
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"Тестирует США": в Раде раскрыли коварный план Зеленского
Дубинский: Зеленский тестирует толерантность США к своей диктатуре