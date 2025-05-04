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"Тестирует США": в Раде раскрыли коварный план Зеленского - РИА Новости, 04.05.2025
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15:11 04.05.2025 (обновлено: 20:01 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014890355.html
"Тестирует США": в Раде раскрыли коварный план Зеленского
"Тестирует США": в Раде раскрыли коварный план Зеленского - РИА Новости, 04.05.2025
"Тестирует США": в Раде раскрыли коварный план Зеленского
Владимир Зеленский проверяет терпимость США к собственной диктатуре, заявил депутат Рады Александр Дубинский в Telegram-канале. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T15:11:00+03:00
2025-05-04T20:01:00+03:00
в мире
сша
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владимир зеленский
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский проверяет терпимость США к собственной диктатуре, заявил депутат Рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Вводя санкции против медийщиков и политологов, Зеленский также тестирует толерантность США к диктатуре", — отметил он.По словам депутата, глава киевского режима все еще нужен США для ратификации соглашения по недрам и подписания мирного договора. Исходя из этого, у Зеленского появилось время, в течение которого он может "зачистить все поле под себя одного", резюмировал Дубинский.Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве.Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014840743.html
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины
"Тестирует США": в Раде раскрыли коварный план Зеленского

Дубинский: Зеленский тестирует толерантность США к своей диктатуре

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский проверяет терпимость США к собственной диктатуре, заявил депутат Рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Вводя санкции против медийщиков и политологов, Зеленский также тестирует толерантность США к диктатуре", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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Вчера, 08:37
По словам депутата, глава киевского режима все еще нужен США для ратификации соглашения по недрам и подписания мирного договора. Исходя из этого, у Зеленского появилось время, в течение которого он может "зачистить все поле под себя одного", резюмировал Дубинский.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в среду подписали сделку о природных ресурсах. Как сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, соглашение между Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве.
Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам, уточнила Свириденко. Документ должен быть ратифицирован Верховной радой.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
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В миреСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада Украины
 
 
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