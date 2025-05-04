https://ria.ru/20250504/zdorove-2014830805.html

Врач рассказала, какое масло может помочь в профилактике ОРВИ

Врач рассказала, какое масло может помочь в профилактике ОРВИ - РИА Новости, 04.05.2025

Врач рассказала, какое масло может помочь в профилактике ОРВИ

В сезон простуд рекомендуется включить в рацион масло черного тмина в целях профилактики ОРВИ, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T03:24:00+03:00

2025-05-04T03:24:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В сезон простуд рекомендуется включить в рацион масло черного тмина в целях профилактики ОРВИ, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен."Для профилактики ОРВИ масло (черного тмина. — Прим. ред.) применяют в сезон простуд. При обострении хронических заболеваний, таких как артрит или колит — курсами по рекомендации врача. При диабете и гиперлипидемии масло можно применять как дополнение к диете", — сказала Тен. По словам врача, масло черного тмина — многофункциональное средство с доказанным противовоспалительным, иммуномодулирующим и метаболическим эффектом. Основной компонент — тимохинон, он обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Кроме того, в состав входят жирные кислоты, такие как омега-6, омега-9, пальмитиновая кислота; витамины А, Е, группы В, а также алкалоиды и сапонины, влияющие на иммунитет."Масло обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом. Исследования in vitro и на животных показывают, что тимохинон подавляет выработку провоспалительных медиаторов. Это делает масло перспективным при артритах, астме и кожных воспалениях. Антиоксидантная активность помогает замедлять окислительный стресс, связанный со старением и нейродегенеративными заболеваниями", — отметила Тен. Тем не менее масло не рекомендуется употреблять детям младше шести лет, а также беременным, людям с острыми заболеваниями ЖКТ и после трансплантации органов, заключила собеседница агентства.

https://ria.ru/20250424/vrach-2013079089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, зарема тен, россия, здоровье, простуда, питание