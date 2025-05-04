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Врач рассказала, какое масло может помочь в профилактике ОРВИ - РИА Новости, 04.05.2025
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03:24 04.05.2025 (обновлено: 05:30 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/zdorove-2014830805.html
Врач рассказала, какое масло может помочь в профилактике ОРВИ
Врач рассказала, какое масло может помочь в профилактике ОРВИ - РИА Новости, 04.05.2025
Врач рассказала, какое масло может помочь в профилактике ОРВИ
В сезон простуд рекомендуется включить в рацион масло черного тмина в целях профилактики ОРВИ, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и... РИА Новости, 04.05.2025
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В сезон простуд рекомендуется включить в рацион масло черного тмина в целях профилактики ОРВИ, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен."Для профилактики ОРВИ масло (черного тмина. — Прим. ред.) применяют в сезон простуд. При обострении хронических заболеваний, таких как артрит или колит — курсами по рекомендации врача. При диабете и гиперлипидемии масло можно применять как дополнение к диете", — сказала Тен. По словам врача, масло черного тмина — многофункциональное средство с доказанным противовоспалительным, иммуномодулирующим и метаболическим эффектом. Основной компонент — тимохинон, он обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Кроме того, в состав входят жирные кислоты, такие как омега-6, омега-9, пальмитиновая кислота; витамины А, Е, группы В, а также алкалоиды и сапонины, влияющие на иммунитет."Масло обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом. Исследования in vitro и на животных показывают, что тимохинон подавляет выработку провоспалительных медиаторов. Это делает масло перспективным при артритах, астме и кожных воспалениях. Антиоксидантная активность помогает замедлять окислительный стресс, связанный со старением и нейродегенеративными заболеваниями", — отметила Тен. Тем не менее масло не рекомендуется употреблять детям младше шести лет, а также беременным, людям с острыми заболеваниями ЖКТ и после трансплантации органов, заключила собеседница агентства.
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общество, зарема тен, россия, здоровье, простуда, питание
Общество, Зарема Тен, Россия, Здоровье, Простуда, Питание
Врач рассказала, какое масло может помочь в профилактике ОРВИ

Врач Тен: в сезон простуд рекомендуется включить в рацион масло черного тмина

© Depositphotos.com / AntonLozovoyПростуда
Простуда - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Depositphotos.com / AntonLozovoy
Простуда . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В сезон простуд рекомендуется включить в рацион масло черного тмина в целях профилактики ОРВИ, рассказала РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
"Для профилактики ОРВИ масло (черного тмина. — Прим. ред.) применяют в сезон простуд. При обострении хронических заболеваний, таких как артрит или колит — курсами по рекомендации врача. При диабете и гиперлипидемии масло можно применять как дополнение к диете", — сказала Тен.
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По словам врача, масло черного тмина — многофункциональное средство с доказанным противовоспалительным, иммуномодулирующим и метаболическим эффектом. Основной компонент — тимохинон, он обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами. Кроме того, в состав входят жирные кислоты, такие как омега-6, омега-9, пальмитиновая кислота; витамины А, Е, группы В, а также алкалоиды и сапонины, влияющие на иммунитет.
"Масло обладает противовоспалительным и антиоксидантным эффектом. Исследования in vitro и на животных показывают, что тимохинон подавляет выработку провоспалительных медиаторов. Это делает масло перспективным при артритах, астме и кожных воспалениях. Антиоксидантная активность помогает замедлять окислительный стресс, связанный со старением и нейродегенеративными заболеваниями", — отметила Тен.
Тем не менее масло не рекомендуется употреблять детям младше шести лет, а также беременным, людям с острыми заболеваниями ЖКТ и после трансплантации органов, заключила собеседница агентства.
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