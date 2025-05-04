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Названы самые высокие стартовые зарплаты в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 04.05.2025
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04:26 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/zarplaty-2014832169.html
Названы самые высокие стартовые зарплаты в нефтегазовой отрасли
Названы самые высокие стартовые зарплаты в нефтегазовой отрасли - РИА Новости, 04.05.2025
Названы самые высокие стартовые зарплаты в нефтегазовой отрасли
Самые высокие стартовые зарплаты в нефтегазовой отрасли у супервайзеров по бурению или капитальному ремонту скважин, а также у инженеров автоматизированной... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T04:26:00+03:00
2025-05-04T04:26:00+03:00
экономика
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Самые высокие стартовые зарплаты в нефтегазовой отрасли у супервайзеров по бурению или капитальному ремонту скважин, а также у инженеров автоматизированной системы управления технологическим процессом: они начинаются от 90 тысяч рублей в месяц, показали данные сервисно-рекрутинговой компании Fersol, которые есть в распоряжении у РИА Новости. Там отметили, что опытный супервайзер по бурению или капитальному ремонту скважин (КРС) может получать до 180 тысяч рублей в месяц, а инженер автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) - до 300 тысяч рублей. "Инженер по бурению (от 90,000 до 200,000) / Супервайзер по бурению (от 90,000 до 180,000). Супервайзер КРС. (от 90,000 до 180,000)... Инженер АСУ ТП. от 90,000 до 300,000", - привели в компании средние данные по месячной заработной плате. По словам руководителя отдела по подбору контрактного персонала Fersol Андрея Токранова, у супервайзеров КРС, инженеров и супервайзеров по бурению "высокий уровень ответственности, преимущественно вахтовый метод работы, работа в условиях постоянной многозадачности". Чтобы освоить эти профессии, нужно получить высшее образование по направлениям "Бурение нефтяных и газовых скважин", "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин", "Нефтегазовое дело". "Инженер АСУ ТП. Основная особенность - это постоянное развитие технологий АСУ ТП, специалисту необходимо следить за изменениями на рынке для обеспечения востребованности своей кандидатуры. Профессия интересна тем, что сама по себе автоматизация - специальность, которая обобщает в себе несколько других: программист, электротехник, технолог", - отметил Токранов. Он подчеркнул, что для этой профессии нужно высшее образование по направлению "Автоматизация технологических процессов и производств". Как правило, сотрудникам в нефтегазе нужно несколько лет проработать в полях - непосредственно на месторождениях, чтобы затем получить возможность перевестись на работу в офисе, добавил эксперт. Общий карьерный план выглядит так: специалист, ведущий специалист, главный специалист, руководитель группы или отдела. В числе наиболее высоких зарплат опытных сотрудников в отрасли также оплата труда маркшейдеров, инженеров по эксплуатации нефтегазового оборудования, инженеров в области охраны труда и промышленной безопасности (до 200 тысяч рублей в месяц), операторов по исследованию скважин (до 220 тысяч рублей), инженеров-проектировщиков нефтегазового оборудования (до 250 тысяч) и геомехаников (до 300 тысяч рублей в месяц), заключили в рекрутинговой компании.
https://ria.ru/20250501/zarplaty-2014525515.html
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60
353
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экономика
Экономика
Названы самые высокие стартовые зарплаты в нефтегазовой отрасли

Fersol назвала самые высокие стартовые зарплаты в нефтегазовой отрасли

© Fotolia / Sergey NivensРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Fotolia / Sergey Nivens
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Самые высокие стартовые зарплаты в нефтегазовой отрасли у супервайзеров по бурению или капитальному ремонту скважин, а также у инженеров автоматизированной системы управления технологическим процессом: они начинаются от 90 тысяч рублей в месяц, показали данные сервисно-рекрутинговой компании Fersol, которые есть в распоряжении у РИА Новости.
Там отметили, что опытный супервайзер по бурению или капитальному ремонту скважин (КРС) может получать до 180 тысяч рублей в месяц, а инженер автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУ ТП) - до 300 тысяч рублей.
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Эксперты назвали отрасль с самым высоким ростом зарплат
1 мая, 02:18
"Инженер по бурению (от 90,000 до 200,000) / Супервайзер по бурению (от 90,000 до 180,000). Супервайзер КРС. (от 90,000 до 180,000)... Инженер АСУ ТП. от 90,000 до 300,000", - привели в компании средние данные по месячной заработной плате.
По словам руководителя отдела по подбору контрактного персонала Fersol Андрея Токранова, у супервайзеров КРС, инженеров и супервайзеров по бурению "высокий уровень ответственности, преимущественно вахтовый метод работы, работа в условиях постоянной многозадачности". Чтобы освоить эти профессии, нужно получить высшее образование по направлениям "Бурение нефтяных и газовых скважин", "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин", "Нефтегазовое дело".
"Инженер АСУ ТП. Основная особенность - это постоянное развитие технологий АСУ ТП, специалисту необходимо следить за изменениями на рынке для обеспечения востребованности своей кандидатуры. Профессия интересна тем, что сама по себе автоматизация - специальность, которая обобщает в себе несколько других: программист, электротехник, технолог", - отметил Токранов. Он подчеркнул, что для этой профессии нужно высшее образование по направлению "Автоматизация технологических процессов и производств".
Как правило, сотрудникам в нефтегазе нужно несколько лет проработать в полях - непосредственно на месторождениях, чтобы затем получить возможность перевестись на работу в офисе, добавил эксперт. Общий карьерный план выглядит так: специалист, ведущий специалист, главный специалист, руководитель группы или отдела.
В числе наиболее высоких зарплат опытных сотрудников в отрасли также оплата труда маркшейдеров, инженеров по эксплуатации нефтегазового оборудования, инженеров в области охраны труда и промышленной безопасности (до 200 тысяч рублей в месяц), операторов по исследованию скважин (до 220 тысяч рублей), инженеров-проектировщиков нефтегазового оборудования (до 250 тысяч) и геомехаников (до 300 тысяч рублей в месяц), заключили в рекрутинговой компании.
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