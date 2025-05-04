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СМИ: в Киеве прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 04.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:30 04.05.2025 (обновлено: 02:46 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/vzryv-2014828964.html
СМИ: в Киеве прогремели несколько взрывов
СМИ: в Киеве прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 04.05.2025
СМИ: в Киеве прогремели несколько взрывов
В Киеве прозвучала серия взрывов, передает телеканал "Суспільне новини" в Telegram. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T02:30:00+03:00
2025-05-04T02:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Киеве прозвучала серия взрывов, передает телеканал "Суспільне новини" в Telegram."В Киеве были слышны взрывы, в городе работают силы ПВО", — указано в сообщении.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: в Киеве прогремели несколько взрывов

В Киеве прогремели взрывы, работает ПВО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Киеве прозвучала серия взрывов, передает телеканал "Суспільне новини" в Telegram.
Киеве были слышны взрывы, в городе работают силы ПВО", — указано в сообщении.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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