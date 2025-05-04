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СМИ: в Киеве прогремели несколько взрывов

СМИ: в Киеве прогремели несколько взрывов - РИА Новости, 04.05.2025

СМИ: в Киеве прогремели несколько взрывов

В Киеве прозвучала серия взрывов, передает телеканал "Суспільне новини" в Telegram. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T02:30:00+03:00

2025-05-04T02:30:00+03:00

2025-05-04T02:46:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. В Киеве прозвучала серия взрывов, передает телеканал "Суспільне новини" в Telegram."В Киеве были слышны взрывы, в городе работают силы ПВО", — указано в сообщении.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, киев, украина, вооруженные силы украины