https://ria.ru/20250504/volontery-2014910961.html

Русский Дом и "Волонтеры Победы" поздравили ветеранов в Ташкенте

Русский Дом и "Волонтеры Победы" поздравили ветеранов в Ташкенте - РИА Новости, 04.05.2025

Русский Дом и "Волонтеры Победы" поздравили ветеранов в Ташкенте

Русский Дом в Ташкенте и члены молодёжной организации "Волонтёры Победы" поздравили 38 ветеранов Великой Отечественной войны в столице Узбекистана в преддверии... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T18:39:00+03:00

2025-05-04T18:39:00+03:00

2025-05-04T18:39:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

ташкент

узбекистан

волонтеры победы

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТАШКЕНТ, 4 мая – РИА Новости. Русский Дом в Ташкенте и члены молодёжной организации "Волонтёры Победы" поздравили 38 ветеранов Великой Отечественной войны в столице Узбекистана в преддверии праздника 9 Мая, сообщили РИА Новости в воскресенье в представительстве Россотрудничества в республике. "В Ташкенте накануне Дня Победы и Дня памяти и почестей прошла акция "С Днем Победы, Ветеран!". Участники международного общественного движения "Волонтёры Победы" вместе с Русским домом в Ташкенте поздравили ветеранов", - сказал представитель Русского дома. Участники акции навестили 38 ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта, бывших блокадников и узников концлагерей, и вручили им продуктовые наборы и памятные подарки. "Каждый из ветеранов рассказал о пережитых событиях прошлого, показывал фотографии военных лет. Для самих волонтеров подобные акции являются трогательным знакомством с настоящими героями нашей общей Победы", - добавили в представительстве. В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают 82 участника войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.

https://ria.ru/20250406/matvienko-2009606671.html

ташкент

узбекистан

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ташкент, узбекистан, волонтеры победы, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне