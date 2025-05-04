https://ria.ru/20250504/volontery-2014910961.html
Русский Дом и "Волонтеры Победы" поздравили ветеранов в Ташкенте
Русский Дом и "Волонтеры Победы" поздравили ветеранов в Ташкенте - РИА Новости, 04.05.2025
Русский Дом и "Волонтеры Победы" поздравили ветеранов в Ташкенте
Русский Дом в Ташкенте и члены молодёжной организации "Волонтёры Победы" поздравили 38 ветеранов Великой Отечественной войны в столице Узбекистана в преддверии... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T18:39:00+03:00
2025-05-04T18:39:00+03:00
2025-05-04T18:39:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
ташкент
узбекистан
волонтеры победы
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТАШКЕНТ, 4 мая – РИА Новости. Русский Дом в Ташкенте и члены молодёжной организации "Волонтёры Победы" поздравили 38 ветеранов Великой Отечественной войны в столице Узбекистана в преддверии праздника 9 Мая, сообщили РИА Новости в воскресенье в представительстве Россотрудничества в республике. "В Ташкенте накануне Дня Победы и Дня памяти и почестей прошла акция "С Днем Победы, Ветеран!". Участники международного общественного движения "Волонтёры Победы" вместе с Русским домом в Ташкенте поздравили ветеранов", - сказал представитель Русского дома. Участники акции навестили 38 ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта, бывших блокадников и узников концлагерей, и вручили им продуктовые наборы и памятные подарки. "Каждый из ветеранов рассказал о пережитых событиях прошлого, показывал фотографии военных лет. Для самих волонтеров подобные акции являются трогательным знакомством с настоящими героями нашей общей Победы", - добавили в представительстве. В Узбекистане с 1999 года 9 мая отмечают как День памяти и почестей. В республике в настоящее время проживают 82 участника войны и около 5 тысяч работников трудового фронта. По уточненным данным, в том числе из российских архивов, в Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей Узбекистана, из них более 540 тысяч погибли, почти 160 тысяч пропали без вести.
https://ria.ru/20250406/matvienko-2009606671.html
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ташкент, узбекистан, волонтеры победы, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Ташкент, Узбекистан, Волонтеры Победы, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Русский Дом и "Волонтеры Победы" поздравили ветеранов в Ташкенте
В Ташкенте волонтеры поздравили 38 ветеранов Великой Отечественной войны