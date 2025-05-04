https://ria.ru/20250504/vnukovo-2014850296.html
Во Внуково сняли ограничения на полеты
Во Внуково сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 04.05.2025
Во Внуково сняли ограничения на полеты
В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:43:00+03:00
2025-05-04T10:43:00+03:00
2025-05-04T10:54:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
внуково (аэропорт)
общество
москва
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту "Внуково" в 10:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал официальный представитель ведомства в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.Также, как добавил официальный представитель Росавиации, в период действия ограничений на запасной аэродром отправился один самолет, выполнявший рейс во Внуково.
https://ria.ru/20250428/samolet-2013797425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), общество, москва
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Внуково (аэропорт), Общество, Москва
Во Внуково сняли ограничения на полеты
Росавиация сняла введенные ограничения на полеты во Внуково