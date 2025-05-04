https://ria.ru/20250504/vnukovo-2014850296.html

Во Внуково сняли ограничения на полеты

Во Внуково сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 04.05.2025

Во Внуково сняли ограничения на полеты

В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T10:43:00+03:00

2025-05-04T10:43:00+03:00

2025-05-04T10:54:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

внуково (аэропорт)

общество

москва

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. В аэропорту "Внуково" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту "Внуково" в 10:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал официальный представитель ведомства в Telegram-канале.Кореняко отметил, что ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.Также, как добавил официальный представитель Росавиации, в период действия ограничений на запасной аэродром отправился один самолет, выполнявший рейс во Внуково.

https://ria.ru/20250428/samolet-2013797425.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), внуково (аэропорт), общество, москва