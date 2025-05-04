https://ria.ru/20250504/velikobritaniya-2014831636.html

В Британии задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта

В Британии задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта - РИА Новости, 04.05.2025

В Британии задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта

Пять человек, в том числе четверо уроженцев Ирана, были задержаны в Великобритании по подозрению в подготовке теракта, сообщает полиция Лондона. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T04:01:00+03:00

2025-05-04T04:01:00+03:00

2025-05-04T04:01:00+03:00

в мире

лондон

иран

великобритания

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983388807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc44d024c57180731bfa2c8131f09165.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пять человек, в том числе четверо уроженцев Ирана, были задержаны в Великобритании по подозрению в подготовке теракта, сообщает полиция Лондона. "Контртеррористическое отделение полиции задержало пять человек по подозрению в преступлениях террористической направленности в рамках упреждающего расследования... Все пятеро мужчин были задержаны по подозрению в подготовке террористического акта.. Четверо мужчин по национальности иранцы", - говорится в заявлении на сайте столичной полиции. Отмечается, что этническая принадлежность пятого мужчины устанавливается. Сейчас все они остаются под стражей. Возраст задержанных варьируется от 29 до 46 лет. В рамках расследования полиция также проводит обыски в Лондоне, Суиндоне и Большом Манчестере.

https://ria.ru/20250418/ssha-2011942092.html

https://ria.ru/20250503/terakt-2014802597.html

лондон

иран

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лондон, иран, великобритания