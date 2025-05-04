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В Британии задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта
В Британии задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта - РИА Новости, 04.05.2025
В Британии задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта
Пять человек, в том числе четверо уроженцев Ирана, были задержаны в Великобритании по подозрению в подготовке теракта, сообщает полиция Лондона. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T04:01:00+03:00
2025-05-04T04:01:00+03:00
2025-05-04T04:01:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пять человек, в том числе четверо уроженцев Ирана, были задержаны в Великобритании по подозрению в подготовке теракта, сообщает полиция Лондона. "Контртеррористическое отделение полиции задержало пять человек по подозрению в преступлениях террористической направленности в рамках упреждающего расследования... Все пятеро мужчин были задержаны по подозрению в подготовке террористического акта.. Четверо мужчин по национальности иранцы", - говорится в заявлении на сайте столичной полиции. Отмечается, что этническая принадлежность пятого мужчины устанавливается. Сейчас все они остаются под стражей. Возраст задержанных варьируется от 29 до 46 лет. В рамках расследования полиция также проводит обыски в Лондоне, Суиндоне и Большом Манчестере.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, иран, великобритания
В мире, Лондон, Иран, Великобритания
В Британии задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта
Британские полицейские задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта