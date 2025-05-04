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В Британии задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта - РИА Новости, 04.05.2025
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04:01 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/velikobritaniya-2014831636.html
В Британии задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта
В Британии задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта - РИА Новости, 04.05.2025
В Британии задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта
Пять человек, в том числе четверо уроженцев Ирана, были задержаны в Великобритании по подозрению в подготовке теракта, сообщает полиция Лондона. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T04:01:00+03:00
2025-05-04T04:01:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пять человек, в том числе четверо уроженцев Ирана, были задержаны в Великобритании по подозрению в подготовке теракта, сообщает полиция Лондона. "Контртеррористическое отделение полиции задержало пять человек по подозрению в преступлениях террористической направленности в рамках упреждающего расследования... Все пятеро мужчин были задержаны по подозрению в подготовке террористического акта.. Четверо мужчин по национальности иранцы", - говорится в заявлении на сайте столичной полиции. Отмечается, что этническая принадлежность пятого мужчины устанавливается. Сейчас все они остаются под стражей. Возраст задержанных варьируется от 29 до 46 лет. В рамках расследования полиция также проводит обыски в Лондоне, Суиндоне и Большом Манчестере.
https://ria.ru/20250418/ssha-2011942092.html
https://ria.ru/20250503/terakt-2014802597.html
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в мире, лондон, иран, великобритания
В мире, Лондон, Иран, Великобритания
В Британии задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта

Британские полицейские задержали пять человек по подозрению в подготовке теракта

© AP Photo / Frank AugsteinПолицейские в Лондоне
Полицейские в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Полицейские в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пять человек, в том числе четверо уроженцев Ирана, были задержаны в Великобритании по подозрению в подготовке теракта, сообщает полиция Лондона.
"Контртеррористическое отделение полиции задержало пять человек по подозрению в преступлениях террористической направленности в рамках упреждающего расследования... Все пятеро мужчин были задержаны по подозрению в подготовке террористического акта.. Четверо мужчин по национальности иранцы", - говорится в заявлении на сайте столичной полиции.
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Отмечается, что этническая принадлежность пятого мужчины устанавливается. Сейчас все они остаются под стражей. Возраст задержанных варьируется от 29 до 46 лет.
В рамках расследования полиция также проводит обыски в Лондоне, Суиндоне и Большом Манчестере.
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