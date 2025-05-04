https://ria.ru/20250504/ukraina-2014862358.html

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.05.2025

В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T11:57:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 11.29 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Винницкой области. Перед этим ее объявили в Полтавской, Сумской Черкасской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

винницкая область

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Ольга Фомченкова

в мире, винницкая область, украина