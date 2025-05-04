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В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.05.2025
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T11:57:00+03:00
2025-05-04T11:57:00+03:00
2025-05-04T11:58:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Сумской, Черкасской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской и Винницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 11.29 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Винницкой области. Перед этим ее объявили в Полтавской, Сумской Черкасской, Одесской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, винницкая область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Винницкая область, Украина
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Сумской, Одесской и еще шести областях Украины объявили воздушную тревогу