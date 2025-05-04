https://ria.ru/20250504/ukraina-2014824287.html

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.05.2025

В Киеве объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T00:27:00+03:00

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 0.20 мск.Ранее объявленная тревога продолжает действовать в Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Киевской и Житомирской областях Украины. Сигнал тревоги в областях был объявлен в промежуток с 21.00 до 23.49 мск.

https://ria.ru/20250503/tramp-2014780730.html

киев

украина

житомирская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, в мире, украина, житомирская область