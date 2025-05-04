https://ria.ru/20250504/ukraina-2014824287.html
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 04.05.2025
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T00:27:00+03:00
2025-05-04T00:27:00+03:00
2025-05-04T00:59:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Согласно данным ресурса, тревогу в Киеве объявили в 0.20 мск.Ранее объявленная тревога продолжает действовать в Сумской, Харьковской, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Киевской и Житомирской областях Украины. Сигнал тревоги в областях был объявлен в промежуток с 21.00 до 23.49 мск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Украина, Житомирская область
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу