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В Брянской области вспыхнул пожар на предприятии после удара ВСУ
В Брянской области вспыхнул пожар на предприятии после удара ВСУ - РИА Новости, 04.05.2025
В Брянской области вспыхнул пожар на предприятии после удара ВСУ
Возгорание произошло на промышленном предприятии после удара ВСУ по поселку Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:44:00+03:00
2025-05-04T10:44:00+03:00
2025-05-04T10:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
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александр богомаз
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Возгорание произошло на промышленном предприятии после удара ВСУ по поселку Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."Укронацисты нанесли удар по поселку Суземка. В результате террористической атаки на промышленном предприятии произошло возгорание, разрушены производственные и административные здания", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что пострадавших нет.
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брянская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Александр Богомаз
В Брянской области вспыхнул пожар на предприятии после удара ВСУ
В Брянской области вспыхнул пожар на предприятии после удара ВСУ по Суземке