https://ria.ru/20250504/udar-2014850424.html

В Брянской области вспыхнул пожар на предприятии после удара ВСУ

В Брянской области вспыхнул пожар на предприятии после удара ВСУ - РИА Новости, 04.05.2025

В Брянской области вспыхнул пожар на предприятии после удара ВСУ

Возгорание произошло на промышленном предприятии после удара ВСУ по поселку Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T10:44:00+03:00

2025-05-04T10:44:00+03:00

2025-05-04T10:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

происшествия

александр богомаз

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Возгорание произошло на промышленном предприятии после удара ВСУ по поселку Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."Укронацисты нанесли удар по поселку Суземка. В результате террористической атаки на промышленном предприятии произошло возгорание, разрушены производственные и административные здания", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20250504/hramy-2014830478.html

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брянская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр богомаз