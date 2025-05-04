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В Брянской области вспыхнул пожар на предприятии после удара ВСУ - РИА Новости, 04.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:44 04.05.2025 (обновлено: 10:55 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/udar-2014850424.html
В Брянской области вспыхнул пожар на предприятии после удара ВСУ
В Брянской области вспыхнул пожар на предприятии после удара ВСУ - РИА Новости, 04.05.2025
В Брянской области вспыхнул пожар на предприятии после удара ВСУ
Возгорание произошло на промышленном предприятии после удара ВСУ по поселку Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T10:44:00+03:00
2025-05-04T10:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
происшествия
александр богомаз
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Возгорание произошло на промышленном предприятии после удара ВСУ по поселку Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."Укронацисты нанесли удар по поселку Суземка. В результате террористической атаки на промышленном предприятии произошло возгорание, разрушены производственные и административные здания", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.Губернатор добавил, что пострадавших нет.
https://ria.ru/20250504/hramy-2014830478.html
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брянская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Александр Богомаз
В Брянской области вспыхнул пожар на предприятии после удара ВСУ

В Брянской области вспыхнул пожар на предприятии после удара ВСУ по Суземке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Возгорание произошло на промышленном предприятии после удара ВСУ по поселку Суземка Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Укронацисты нанесли удар по поселку Суземка. В результате террористической атаки на промышленном предприятии произошло возгорание, разрушены производственные и административные здания", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Губернатор добавил, что пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияАлександр Богомаз
 
 
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