https://ria.ru/20250504/trevoga-2014829226.html
В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 04.05.2025
В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА отменена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T02:43:00+03:00
2025-05-04T02:43:00+03:00
2025-05-04T02:43:00+03:00
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА отменена в Ростовской области, сообщается в приложении МЧС РФ. "Объявлен отбой беспилотной опасности по всей территории Ростовской области", - говорится в сообщении. Опасность была объявлена в 1.08 мск, она продлилась до 2.34.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_32a90aadf5a536d1cd0c5dd1546900ca.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА
В Ростовской области объявили отбой беспилотной опасности