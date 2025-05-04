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Спецоперация, 4 мая: у России достаточно сил для завершения СВО - РИА Новости, 04.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:55 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/spetsoperatsiya-2014919249.html
Спецоперация, 4 мая: у России достаточно сил для завершения СВО
Спецоперация, 4 мая: у России достаточно сил для завершения СВО - РИА Новости, 04.05.2025
Спецоперация, 4 мая: у России достаточно сил для завершения СВО
Россия обладает достаточным количеством сил и средств, чтобы довести спецоперацию на Украине до логического завершения с нужным для РФ результатом, заявил... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T19:55:00+03:00
2025-05-04T19:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия обладает достаточным количеством сил и средств, чтобы довести спецоперацию на Украине до логического завершения с нужным для РФ результатом, заявил президент РФ Владимир Путин. Он сказал это в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". В этом же фильме президент на вопрос о возможности примирения с "украинской частью русского народа" ответил, что несмотря на переживаемую сейчас трагедию, "это неизбежно ... это вопрос времени". Путин также рассказал, что Россия не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что верила в минские соглашения и хотела решить проблему Донбасса мирно. При этом оказалось, что власти Украины думали и действовали иначе. Кроме того, начать спецоперацию на Украине в 2014 году было практически нереалистично, так как Россия была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом, добавил президент РФ. Уничтожена пусковая установка украинских ракет "Нептун" Как следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье, подразделения российских группировок войск нанесли поражение скоплениям украинской живой силы и техники, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ при этом потеряли до 1485 военнослужащих. Кроме того, Киев лишился трёх танков, в том числе одного АМХ производства Франции, БМП, семи боевых бронированных машин, двух боевых машин РСЗО "Град", 27 артиллерийских орудий, четырёх станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы и 14 складов боеприпасов. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили пусковую установку украинского противокорабельного комплекса "Нептун", а также объекты инфраструктуры военных аэродромов противника, предприятий ВПК Украины, цеха производства и места хранения беспилотников киевского режима, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований. Средства российской ПВО сбили две управляемые авиабомбы JDAM и снаряд РСЗО HIMARS, а также 146 беспилотников самолетного типа. "Хороший шанс" и "позитивные вещи" Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что есть как "очень хороший" шанс на урегулирование конфликта на Украине, так и вероятность, при которой США не смогут достичь мирного урегулирования из-за "огромной ненависти", которую он видит между сторонами. Кроме того, Трамп признал, что однажды может принять решение выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он рассказал, что иногда становится ближе к этому решению, но потом случаются "позитивные вещи". Газета New York Times сообщила со ссылкой на четырех действующих и бывших чиновников США, что Украина к лету получит одну из более старых моделей системы ПВО Patriot, базировавшуюся в Израиле, а также обсуждается передача Киеву еще одной из Германии или Греции. По словам одного из собеседников газеты, две из восьми систем ПВО, которыми на данный момент располагает Киев, сейчас находятся на ремонте.
https://ria.ru/20250504/ukraina-2014906093.html
https://ria.ru/20250504/zelenskiy-2014901122.html
https://ria.ru/20250504/prestupleniya-2014836524.html
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россия, украина, киев, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины

Спецоперация, 4 мая: у России достаточно сил для завершения СВО

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия обладает достаточным количеством сил и средств, чтобы довести спецоперацию на Украине до логического завершения с нужным для РФ результатом, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он сказал это в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". В этом же фильме президент на вопрос о возможности примирения с "украинской частью русского народа" ответил, что несмотря на переживаемую сейчас трагедию, "это неизбежно ... это вопрос времени".
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Путин также рассказал, что Россия не начала спецоперацию на Украине раньше, потому что верила в минские соглашения и хотела решить проблему Донбасса мирно. При этом оказалось, что власти Украины думали и действовали иначе. Кроме того, начать спецоперацию на Украине в 2014 году было практически нереалистично, так как Россия была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом, добавил президент РФ.

Уничтожена пусковая установка украинских ракет "Нептун"

Как следует из сводки Минобороны РФ, опубликованной в воскресенье, подразделения российских группировок войск нанесли поражение скоплениям украинской живой силы и техники, заняли более выгодные рубежи и позиции, улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника. ВСУ при этом потеряли до 1485 военнослужащих.
Кроме того, Киев лишился трёх танков, в том числе одного АМХ производства Франции, БМП, семи боевых бронированных машин, двух боевых машин РСЗО "Град", 27 артиллерийских орудий, четырёх станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы и 14 складов боеприпасов.
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия поразили пусковую установку украинского противокорабельного комплекса "Нептун", а также объекты инфраструктуры военных аэродромов противника, предприятий ВПК Украины, цеха производства и места хранения беспилотников киевского режима, склады боеприпасов и пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований.
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"Хороший шанс" и "позитивные вещи"

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что есть как "очень хороший" шанс на урегулирование конфликта на Украине, так и вероятность, при которой США не смогут достичь мирного урегулирования из-за "огромной ненависти", которую он видит между сторонами.
Кроме того, Трамп признал, что однажды может принять решение выйти из переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Он рассказал, что иногда становится ближе к этому решению, но потом случаются "позитивные вещи".
Газета New York Times сообщила со ссылкой на четырех действующих и бывших чиновников США, что Украина к лету получит одну из более старых моделей системы ПВО Patriot, базировавшуюся в Израиле, а также обсуждается передача Киеву еще одной из Германии или Греции. По словам одного из собеседников газеты, две из восьми систем ПВО, которыми на данный момент располагает Киев, сейчас находятся на ремонте.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
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