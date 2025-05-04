https://ria.ru/20250504/spetsoperatsiya-2014871337.html

ВС России уничтожили пусковую установку ракетного комплекса "Нептун" ВСУ

ВС России уничтожили пусковую установку ракетного комплекса "Нептун" ВСУ - РИА Новости, 04.05.2025

ВС России уничтожили пусковую установку ракетного комплекса "Нептун" ВСУ

Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение пусковой установке украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун",... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:02:00+03:00

2025-05-04T13:02:00+03:00

2025-05-04T17:14:00+03:00

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение пусковой установке украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", инфраструктуре аэродромов, предприятий ВПК и цехам беспилотников противника, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятий военно-промышленного комплекса, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов, пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", - говорится в сводке российского ведомства. Кроме того, были поражены склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах. Средства ПВО уничтожили две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США противника, а также 146 украинских беспилотников самолетного типа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф