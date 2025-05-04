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ВС России уничтожили пусковую установку ракетного комплекса "Нептун" ВСУ - РИА Новости, 04.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:02 04.05.2025 (обновлено: 17:14 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/spetsoperatsiya-2014871337.html
ВС России уничтожили пусковую установку ракетного комплекса "Нептун" ВСУ
ВС России уничтожили пусковую установку ракетного комплекса "Нептун" ВСУ - РИА Новости, 04.05.2025
ВС России уничтожили пусковую установку ракетного комплекса "Нептун" ВСУ
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение пусковой установке украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун",... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:02:00+03:00
2025-05-04T17:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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россия
безопасность
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение пусковой установке украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", инфраструктуре аэродромов, предприятий ВПК и цехам беспилотников противника, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятий военно-промышленного комплекса, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов, пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", - говорится в сводке российского ведомства. Кроме того, были поражены склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах. Средства ПВО уничтожили две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США противника, а также 146 украинских беспилотников самолетного типа.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили пусковую установку ракетного комплекса "Нептун" ВСУ

МО: ВС РФ поразили пусковую установку украинского ракетного комплекса "Нептун"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение пусковой установке украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", инфраструктуре аэродромов, предприятий ВПК и цехам беспилотников противника, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятий военно-промышленного комплекса, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов, пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", - говорится в сводке российского ведомства.
Кроме того, были поражены склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах.
Средства ПВО уничтожили две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США противника, а также 146 украинских беспилотников самолетного типа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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