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ВС России уничтожили пусковую установку ракетного комплекса "Нептун" ВСУ
ВС России уничтожили пусковую установку ракетного комплекса "Нептун" ВСУ - РИА Новости, 04.05.2025
ВС России уничтожили пусковую установку ракетного комплекса "Нептун" ВСУ
Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение пусковой установке украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун",... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:02:00+03:00
2025-05-04T13:02:00+03:00
2025-05-04T17:14:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российские авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли поражение пусковой установке украинского противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", инфраструктуре аэродромов, предприятий ВПК и цехам беспилотников противника, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятий военно-промышленного комплекса, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов, пусковая установка противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", - говорится в сводке российского ведомства. Кроме того, были поражены склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований в 158 районах. Средства ПВО уничтожили две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США противника, а также 146 украинских беспилотников самолетного типа.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили пусковую установку ракетного комплекса "Нептун" ВСУ
МО: ВС РФ поразили пусковую установку украинского ракетного комплекса "Нептун"