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ВСУ потеряли более 255 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 04.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 04.05.2025 (обновлено: 17:13 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/spetsoperatsiya-2014870960.html
ВСУ потеряли более 255 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки
ВСУ потеряли более 255 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 04.05.2025
ВСУ потеряли более 255 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским войскам в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 255 военнослужащих,... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:29:00+03:00
2025-05-04T17:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
донецкая народная республика
сша
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским войскам в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 255 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Боровая, Григоровка, Кутьковка, Пески Радьковские, Купянск Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Противник потерял свыше 255 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, 11 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и три артиллерийских орудия, из них два западного производства", - добавили в Минобороны РФ.Отмечается, что также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
донецкая народная республика
сша
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Донецкая Народная Республика, США
ВСУ потеряли более 255 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли более 255 боевиков и танк в зоне действий "Запада" за сутки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО
Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийской батареи в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским войскам в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 255 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Боровая, Григоровка, Кутьковка, Пески Радьковские, Купянск Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
"Противник потерял свыше 255 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, 11 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и три артиллерийских орудия, из них два западного производства", - добавили в Минобороны РФ.
Отмечается, что также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и два склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Харьковская областьДонецкая Народная РеспубликаСША
 
 
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