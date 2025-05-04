https://ria.ru/20250504/spetsoperatsiya-2014870960.html
ВСУ потеряли более 255 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки
ВСУ потеряли более 255 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 04.05.2025
ВСУ потеряли более 255 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским войскам в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 255 военнослужащих,... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:29:00+03:00
2025-05-04T12:29:00+03:00
2025-05-04T17:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским войскам в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 255 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Боровая, Григоровка, Кутьковка, Пески Радьковские, Купянск Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Противник потерял свыше 255 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, 11 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и три артиллерийских орудия, из них два западного производства", - добавили в Минобороны РФ.Отмечается, что также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Донецкая Народная Республика, США
ВСУ потеряли более 255 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли более 255 боевиков и танк в зоне действий "Запада" за сутки