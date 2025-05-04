https://ria.ru/20250504/spetsoperatsiya-2014870960.html

ВСУ потеряли более 255 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки

ВСУ потеряли более 255 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки - РИА Новости, 04.05.2025

ВСУ потеряли более 255 боевиков в зоне работы группировки "Запад" за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским войскам в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 255 военнослужащих,... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:29:00+03:00

2025-05-04T12:29:00+03:00

2025-05-04T17:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

донецкая народная республика

сша

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским войскам в различных районах Харьковской области и ДНР, противник потерял более 255 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Боровая, Григоровка, Кутьковка, Пески Радьковские, Купянск Харьковской области и Карповка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Противник потерял свыше 255 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, 11 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и три артиллерийских орудия, из них два западного производства", - добавили в Минобороны РФ.Отмечается, что также уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США и два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

донецкая народная республика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика, сша