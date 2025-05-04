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ВСУ потеряли до 185 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ потеряли до 185 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 04.05.2025
ВСУ потеряли до 185 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:27:00+03:00
2025-05-04T12:27:00+03:00
2025-05-04T17:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне действия группировки до 185 военнослужащих, станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Новополь, Федоровка, Богатырь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.Потери противника составили до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, безопасность, вооруженные силы рф
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ВСУ потеряли до 185 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 185 боевиков и станцию РЭБ в зоне действий "Востока"