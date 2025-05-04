https://ria.ru/20250504/spetsoperatsiya-2014870287.html

ВСУ потеряли до 185 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

ВСУ потеряли до 185 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки - РИА Новости, 04.05.2025

ВСУ потеряли до 185 боевиков в зоне действий "Востока" за сутки

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:27:00+03:00

2025-05-04T12:27:00+03:00

2025-05-04T17:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

нато

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял в зоне действия группировки до 185 военнослужащих, станцию радиоэлектронной борьбы, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Комар, Новополь, Федоровка, Богатырь Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области.Потери противника составили до 185 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе два производства стран НАТО, а также станция радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), нато, безопасность, вооруженные силы рф