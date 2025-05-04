https://ria.ru/20250504/soglasheniya-2014869967.html

Путин объяснил, почему Россия согласилась на Минские соглашения

Путин объяснил, почему Россия согласилась на Минские соглашения - РИА Новости, 04.05.2025

Путин объяснил, почему Россия согласилась на Минские соглашения

Россия согласилась на минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине, потому что в них хотелось верить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:34:00+03:00

2025-05-04T12:34:00+03:00

2025-05-04T12:55:00+03:00

россия

украина

владимир путин

павел зарубин

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минские соглашения

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия согласилась на минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине, потому что в них хотелось верить, заявил президент РФ Владимир Путин. "Понимаете, каждого можно обмануть. Но хотелось верить. Потому что в таком состоянии находилась Россия. Мы не могли не верить", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Путин ранее говорил, что Россию, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули. Президент РФ сообщал, что Запад использовал минские соглашения, чтобы выиграть время для сколачивания украинских вооруженных формирований, накачки их вооружениями и техникой.

https://ria.ru/20250212/minsk-1998641216.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, владимир путин, павел зарубин, в мире, минские соглашения