Путин объяснил, почему Россия согласилась на Минские соглашения
Путин: РФ согласилась на Минские соглашения, потому что в них хотелось верить
© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВладимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Ангела Меркель во Дворце независимости в Минске. 2015 год
Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Ангела Меркель во Дворце независимости в Минске. 2015 год . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия согласилась на минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине, потому что в них хотелось верить, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Понимаете, каждого можно обмануть. Но хотелось верить. Потому что в таком состоянии находилась Россия. Мы не могли не верить", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Путин ранее говорил, что Россию, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули. Президент РФ сообщал, что Запад использовал минские соглашения, чтобы выиграть время для сколачивания украинских вооруженных формирований, накачки их вооружениями и техникой.
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