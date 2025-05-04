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Путин объяснил, почему Россия согласилась на Минские соглашения - РИА Новости, 04.05.2025
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12:34 04.05.2025 (обновлено: 12:55 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/soglasheniya-2014869967.html
Путин объяснил, почему Россия согласилась на Минские соглашения
Путин объяснил, почему Россия согласилась на Минские соглашения - РИА Новости, 04.05.2025
Путин объяснил, почему Россия согласилась на Минские соглашения
Россия согласилась на минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине, потому что в них хотелось верить, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:34:00+03:00
2025-05-04T12:55:00+03:00
россия
украина
владимир путин
павел зарубин
в мире
минские соглашения
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия согласилась на минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине, потому что в них хотелось верить, заявил президент РФ Владимир Путин. "Понимаете, каждого можно обмануть. Но хотелось верить. Потому что в таком состоянии находилась Россия. Мы не могли не верить", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Путин ранее говорил, что Россию, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули. Президент РФ сообщал, что Запад использовал минские соглашения, чтобы выиграть время для сколачивания украинских вооруженных формирований, накачки их вооружениями и техникой.
https://ria.ru/20250212/minsk-1998641216.html
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россия, украина, владимир путин, павел зарубин, в мире, минские соглашения
Россия, Украина, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире, Минские соглашения
Путин объяснил, почему Россия согласилась на Минские соглашения

Путин: РФ согласилась на Минские соглашения, потому что в них хотелось верить

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВладимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Ангела Меркель во Дворце независимости в Минске. 2015 год
Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Ангела Меркель во Дворце независимости в Минске. 2015 год - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Владимир Путин, Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Ангела Меркель во Дворце независимости в Минске. 2015 год . Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия согласилась на минские соглашения по урегулированию конфликта на Украине, потому что в них хотелось верить, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Понимаете, каждого можно обмануть. Но хотелось верить. Потому что в таком состоянии находилась Россия. Мы не могли не верить", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Путин ранее говорил, что Россию, которая хотела урегулирования украинского кризиса, надули и обманули. Президент РФ сообщал, что Запад использовал минские соглашения, чтобы выиграть время для сколачивания украинских вооруженных формирований, накачки их вооружениями и техникой.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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12 февраля, 08:00
 
РоссияУкраинаВладимир ПутинПавел ЗарубинВ миреМинские соглашения
 
 
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