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Россию надули с Минскими соглашениями, заявил Путин - РИА Новости, 04.05.2025
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12:14 04.05.2025 (обновлено: 12:52 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/soglasheniya-2014864415.html
Россию надули с Минскими соглашениями, заявил Путин
Россию надули с Минскими соглашениями, заявил Путин - РИА Новости, 04.05.2025
Россию надули с Минскими соглашениями, заявил Путин
Россия, подписывая минские соглашения, рассчитывала на их соблюдение, но страну просто надули, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
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россия
минские соглашения
в мире
владимир путин
павел зарубин
украина
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия, подписывая минские соглашения, рассчитывала на их соблюдение, но страну просто надули, заявил президент России Владимир Путин."Подписывая минские соглашения, мы все-таки рассчитывали на то, что они будут соблюдаться. Но, как выяснилось, нас просто надули", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
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россия, минские соглашения, в мире, владимир путин, павел зарубин, украина
Россия, Минские соглашения, В мире, Владимир Путин, Павел Зарубин, Украина
Россию надули с Минскими соглашениями, заявил Путин

Путин: Россия надеялась на выполнение Минских соглашений, но ее просто надули

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПереговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия, подписывая минские соглашения, рассчитывала на их соблюдение, но страну просто надули, заявил президент России Владимир Путин.
"Подписывая минские соглашения, мы все-таки рассчитывали на то, что они будут соблюдаться. Но, как выяснилось, нас просто надули", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Минск — город, в котором умерла Европа
12 февраля, 08:00
 
РоссияМинские соглашенияВ миреВладимир ПутинПавел ЗарубинУкраина
 
 
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