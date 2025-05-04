https://ria.ru/20250504/soglasheniya-2014864415.html
Россию надули с Минскими соглашениями, заявил Путин
Россию надули с Минскими соглашениями, заявил Путин - РИА Новости, 04.05.2025
Россию надули с Минскими соглашениями, заявил Путин
Россия, подписывая минские соглашения, рассчитывала на их соблюдение, но страну просто надули, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:14:00+03:00
2025-05-04T12:14:00+03:00
2025-05-04T12:52:00+03:00
россия
минские соглашения
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия, подписывая минские соглашения, рассчитывала на их соблюдение, но страну просто надули, заявил президент России Владимир Путин."Подписывая минские соглашения, мы все-таки рассчитывали на то, что они будут соблюдаться. Но, как выяснилось, нас просто надули", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минские соглашения, в мире, владимир путин, павел зарубин, украина
Россия, Минские соглашения, В мире, Владимир Путин, Павел Зарубин, Украина
Россию надули с Минскими соглашениями, заявил Путин
Путин: Россия надеялась на выполнение Минских соглашений, но ее просто надули