https://ria.ru/20250504/soglasheniya-2014864415.html

Россию надули с Минскими соглашениями, заявил Путин

Россию надули с Минскими соглашениями, заявил Путин - РИА Новости, 04.05.2025

Россию надули с Минскими соглашениями, заявил Путин

Россия, подписывая минские соглашения, рассчитывала на их соблюдение, но страну просто надули, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:14:00+03:00

2025-05-04T12:14:00+03:00

2025-05-04T12:52:00+03:00

россия

минские соглашения

в мире

владимир путин

павел зарубин

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152803/73/1528037384_0:0:2654:1494_1920x0_80_0_0_50c020da5651b3802fa627198a740f4a.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Россия, подписывая минские соглашения, рассчитывала на их соблюдение, но страну просто надули, заявил президент России Владимир Путин."Подписывая минские соглашения, мы все-таки рассчитывали на то, что они будут соблюдаться. Но, как выяснилось, нас просто надули", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".

https://ria.ru/20250212/minsk-1998641216.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, минские соглашения, в мире, владимир путин, павел зарубин, украина