https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014861000.html
Оппозиция заявила о фальсификации выборов президента Румынии
Оппозиция заявила о фальсификации выборов президента Румынии - РИА Новости, 04.05.2025
Оппозиция заявила о фальсификации выборов президента Румынии
Партия "Альянс за объединение румын" (AUR) заявила попытках фальсификации на проходящих в воскресенье выборах президента. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T11:38:00+03:00
2025-05-04T11:38:00+03:00
2025-05-04T12:37:00+03:00
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КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Партия "Альянс за объединение румын" (AUR) заявила попытках фальсификации на проходящих в воскресенье выборах президента. "Альянс за объединение румын (AUR) обращается с срочным призывом к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с просьбой усилить мониторинг и оперативно вмешаться в вопрос незаконного использования передвижной урны для голосования в уездах Румынии во время президентских выборов 2025 года. AUR уже получил многочисленные тревожные сигналы с территории, указывающие на попытки фальсификации результатов выборов с использованием передвижной урны для голосования, а также на другие серьезные административные злоупотребления", — говорится в сообщении, переданном СМИ. Так, в партии рассказали о случаях, когда умершие люди в уезде Телеорман "просили" предоставить им мобильные урны. В уезде Джорджу местные жители заподозрили, что использовались заранее проштампованные бюллетени, похожие нарушения есть и в уезде Долж, добавили в AUR. В уезде Илфов наблюдателей на избирательных участках заставили подписать пустые протоколы, говорится в сообщении."Согласно информации, полученной с территории, в некоторых округах количество запросов на мобильные урны для голосования в три раза выше, чем в 2024 году. Мы вернемся с подробностями относительно этих цифр в течение дня... AUR продолжит документировать и сообщать о любых нарушениях как национальным, так и международным институтам, чтобы защитить основополагающее право каждого гражданина на свободное и справедливое голосование", — рассказали в партии. При этом инспекторат полиции уезда Илфов опроверг заявление оппозиции, отметив, что не получал никаких уведомлений об озвученных нарушениях. В Румынии проходят президентские выборы, они проводятся раз в пять лет.На пост президента баллотируются 11 кандидатов:Согласно законодательству Румынии, победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же их окажется меньше 50 процентов, то через две недели пройдет второй тур, где победившим станет набравший простое большинство.Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.
https://ria.ru/20250430/rumyniya-2014341201.html
https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014429068.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, румыния, бухарест, виктор понта, обсе
В мире, Румыния, Бухарест, Виктор Понта, ОБСЕ
Оппозиция заявила о фальсификации выборов президента Румынии
Партия AUR заявила о признаках фальсификации выборов президента Румынии
КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Партия "Альянс за объединение румын" (AUR) заявила попытках фальсификации на проходящих в воскресенье выборах президента.
"Альянс за объединение румын (AUR) обращается с срочным призывом к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ
) с просьбой усилить мониторинг и оперативно вмешаться в вопрос незаконного использования передвижной урны для голосования в уездах Румынии во время президентских выборов 2025 года. AUR уже получил многочисленные тревожные сигналы с территории, указывающие на попытки фальсификации результатов выборов с использованием передвижной урны для голосования, а также на другие серьезные административные злоупотребления", — говорится в сообщении, переданном СМИ.
Так, в партии рассказали о случаях, когда умершие люди в уезде Телеорман "просили" предоставить им мобильные урны. В уезде Джорджу местные жители заподозрили, что использовались заранее проштампованные бюллетени, похожие нарушения есть и в уезде Долж, добавили в AUR. В уезде Илфов наблюдателей на избирательных участках заставили подписать пустые протоколы, говорится в сообщении.
"Согласно информации, полученной с территории, в некоторых округах количество запросов на мобильные урны для голосования в три раза выше, чем в 2024 году. Мы вернемся с подробностями относительно этих цифр в течение дня... AUR продолжит документировать и сообщать о любых нарушениях как национальным, так и международным институтам, чтобы защитить основополагающее право каждого гражданина на свободное и справедливое голосование", — рассказали в партии.
При этом инспекторат полиции уезда Илфов опроверг заявление оппозиции, отметив, что не получал никаких уведомлений об озвученных нарушениях.
В Румынии
проходят президентские выборы, они проводятся раз в пять лет.
На пост президента баллотируются 11 кандидатов:
- лидер оппозиционной националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион;
- независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан;
- кандидат от правящей партии, бывший глава сената Румынии Крин Антонеску;
- лидер партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони;
- независимый кандидат, бывший премьер Виктор Понта;
- глава Румынской национально-консервативной партии Кристиан Терхеш;
- член Социал-либеральной гуманистической партии Лавиния Шандру;
- глава партии Natiunea Romana Джон-Ион Бану;
- бывший глава внешней разведки Румынии Силвиу Предою;
- экс-министр образования Даниел Фунериу;
- лидер партии "Новая Румыния" Себастьян Попеску.
Согласно законодательству Румынии, победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же их окажется меньше 50 процентов, то через две недели пройдет второй тур, где победившим станет набравший простое большинство.
В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску
. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.
В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.