https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014861000.html

Оппозиция заявила о фальсификации выборов президента Румынии

Оппозиция заявила о фальсификации выборов президента Румынии - РИА Новости, 04.05.2025

Оппозиция заявила о фальсификации выборов президента Румынии

Партия "Альянс за объединение румын" (AUR) заявила попытках фальсификации на проходящих в воскресенье выборах президента. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T11:38:00+03:00

2025-05-04T11:38:00+03:00

2025-05-04T12:37:00+03:00

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КИШИНЕВ, 4 мая — РИА Новости. Партия "Альянс за объединение румын" (AUR) заявила попытках фальсификации на проходящих в воскресенье выборах президента. "Альянс за объединение румын (AUR) обращается с срочным призывом к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с просьбой усилить мониторинг и оперативно вмешаться в вопрос незаконного использования передвижной урны для голосования в уездах Румынии во время президентских выборов 2025 года. AUR уже получил многочисленные тревожные сигналы с территории, указывающие на попытки фальсификации результатов выборов с использованием передвижной урны для голосования, а также на другие серьезные административные злоупотребления", — говорится в сообщении, переданном СМИ. Так, в партии рассказали о случаях, когда умершие люди в уезде Телеорман "просили" предоставить им мобильные урны. В уезде Джорджу местные жители заподозрили, что использовались заранее проштампованные бюллетени, похожие нарушения есть и в уезде Долж, добавили в AUR. В уезде Илфов наблюдателей на избирательных участках заставили подписать пустые протоколы, говорится в сообщении."Согласно информации, полученной с территории, в некоторых округах количество запросов на мобильные урны для голосования в три раза выше, чем в 2024 году. Мы вернемся с подробностями относительно этих цифр в течение дня... AUR продолжит документировать и сообщать о любых нарушениях как национальным, так и международным институтам, чтобы защитить основополагающее право каждого гражданина на свободное и справедливое голосование", — рассказали в партии. При этом инспекторат полиции уезда Илфов опроверг заявление оппозиции, отметив, что не получал никаких уведомлений об озвученных нарушениях. В Румынии проходят президентские выборы, они проводятся раз в пять лет.На пост президента баллотируются 11 кандидатов:Согласно законодательству Румынии, победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Если же их окажется меньше 50 процентов, то через две недели пройдет второй тур, где победившим станет набравший простое большинство.Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.

https://ria.ru/20250430/rumyniya-2014341201.html

https://ria.ru/20250504/rumyniya-2014429068.html

https://ria.ru/20250502/rumyniya-2014650931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, румыния, бухарест, виктор понта, обсе