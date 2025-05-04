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Путин: США прямо говорят об экзистенциальной войне Запада с Россией - РИА Новости, 04.05.2025
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12:37 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/rossiya-2014867821.html
Путин: США прямо говорят об экзистенциальной войне Запада с Россией
Путин: США прямо говорят об экзистенциальной войне Запада с Россией - РИА Новости, 04.05.2025
Путин: США прямо говорят об экзистенциальной войне Запада с Россией
Представители США сейчас прямо говорят, что Запад находится в состоянии экзистенциальной войны с РФ, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:37:00+03:00
2025-05-04T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Представители США сейчас прямо говорят, что Запад находится в состоянии экзистенциальной войны с РФ, сообщил президент РФ Владимир Путин. “Сейчас-то что происходит? И на Западе признают, и сейчас в США об этом говорят, они же прямо говорят: мы находимся в состоянии экзистенциальной войны с Россией”, - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
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политика, сша, россия, владимир путин, павел зарубин, в мире
Политика, США, Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, В мире
Путин: США прямо говорят об экзистенциальной войне Запада с Россией

Путин: США признают, что Запад находится в состоянии экзистенциальной войны с РФ

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Представители США сейчас прямо говорят, что Запад находится в состоянии экзистенциальной войны с РФ, сообщил президент РФ Владимир Путин.
“Сейчас-то что происходит? И на Западе признают, и сейчас в США об этом говорят, они же прямо говорят: мы находимся в состоянии экзистенциальной войны с Россией”, - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
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