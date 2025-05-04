https://ria.ru/20250504/rossiya-2014867821.html

Путин: США прямо говорят об экзистенциальной войне Запада с Россией

Путин: США прямо говорят об экзистенциальной войне Запада с Россией - РИА Новости, 04.05.2025

Путин: США прямо говорят об экзистенциальной войне Запада с Россией

Представители США сейчас прямо говорят, что Запад находится в состоянии экзистенциальной войны с РФ, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:37:00+03:00

2025-05-04T12:37:00+03:00

2025-05-04T12:37:00+03:00

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Представители США сейчас прямо говорят, что Запад находится в состоянии экзистенциальной войны с РФ, сообщил президент РФ Владимир Путин. “Сейчас-то что происходит? И на Западе признают, и сейчас в США об этом говорят, они же прямо говорят: мы находимся в состоянии экзистенциальной войны с Россией”, - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".

https://ria.ru/20250422/tramp--2012539220.html

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Ольга Фомченкова

политика, сша, россия, владимир путин, павел зарубин, в мире