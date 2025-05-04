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Путин: США прямо говорят об экзистенциальной войне Запада с Россией
Путин: США прямо говорят об экзистенциальной войне Запада с Россией - РИА Новости, 04.05.2025
Путин: США прямо говорят об экзистенциальной войне Запада с Россией
Представители США сейчас прямо говорят, что Запад находится в состоянии экзистенциальной войны с РФ, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:37:00+03:00
2025-05-04T12:37:00+03:00
2025-05-04T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Представители США сейчас прямо говорят, что Запад находится в состоянии экзистенциальной войны с РФ, сообщил президент РФ Владимир Путин. “Сейчас-то что происходит? И на Западе признают, и сейчас в США об этом говорят, они же прямо говорят: мы находимся в состоянии экзистенциальной войны с Россией”, - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: США прямо говорят об экзистенциальной войне Запада с Россией
Путин: США признают, что Запад находится в состоянии экзистенциальной войны с РФ