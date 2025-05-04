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Путин рассказал о важности традиционных ценностей для России - РИА Новости, 04.05.2025
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12:22 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/rossija-2014865903.html
Путин рассказал о важности традиционных ценностей для России
Путин рассказал о важности традиционных ценностей для России - РИА Новости, 04.05.2025
Путин рассказал о важности традиционных ценностей для России
Если Россия не будет опираться на свои традиционные ценности, то ее просто не будет, она утратит свою идентичность, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T12:22:00+03:00
2025-05-04T12:22:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Если Россия не будет опираться на свои традиционные ценности, то ее просто не будет, она утратит свою идентичность, заявил президент России Владимир Путин. Премьера документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" состоялась 4 мая на телеканале "Россия". "Я просто исходил из того, что если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, почему он заявил о защите традиционных ценностей в противовес "западному мейнстриму".
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россия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин рассказал о важности традиционных ценностей для России

Путин: если РФ не будет опираться на традиционные ценности, ее просто не будет

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Если Россия не будет опираться на свои традиционные ценности, то ее просто не будет, она утратит свою идентичность, заявил президент России Владимир Путин.
Премьера документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" состоялась 4 мая на телеканале "Россия".
"Я просто исходил из того, что если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, почему он заявил о защите традиционных ценностей в противовес "западному мейнстриму".
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