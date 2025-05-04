https://ria.ru/20250504/rossija-2014865903.html

Путин рассказал о важности традиционных ценностей для России

Путин рассказал о важности традиционных ценностей для России - РИА Новости, 04.05.2025

Путин рассказал о важности традиционных ценностей для России

Если Россия не будет опираться на свои традиционные ценности, то ее просто не будет, она утратит свою идентичность, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:22:00+03:00

2025-05-04T12:22:00+03:00

2025-05-04T12:22:00+03:00

россия

владимир путин

павел зарубин

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Если Россия не будет опираться на свои традиционные ценности, то ее просто не будет, она утратит свою идентичность, заявил президент России Владимир Путин. Премьера документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" состоялась 4 мая на телеканале "Россия". "Я просто исходил из того, что если мы не будем опираться на наши традиционные ценности, то нас просто не будет. Просто Россия утратит свою идентичность", - сказал Путин, отвечая на вопрос о том, почему он заявил о защите традиционных ценностей в противовес "западному мейнстриму".

https://ria.ru/20240920/tsennosti-1973917306.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, павел зарубин, общество