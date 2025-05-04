https://ria.ru/20250504/razliv-2014833715.html

В Приморье река Кулешовка разлилась из-за ливней

В Приморье река Кулешовка разлилась из-за ливней - РИА Новости, 04.05.2025

В Приморье река Кулешовка разлилась из-за ливней

Река Кулешовка разлилась из-за ливней, подтоплены 19 придомовых территорий и парк в Спасске-Дальнем Приморского края, критической ситуации нет, сообщил РИА... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T05:21:00+03:00

2025-05-04T05:21:00+03:00

2025-05-04T07:40:00+03:00

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. Река Кулешовка разлилась из-за ливней, подтоплены 19 придомовых территорий и парк в Спасске-Дальнем Приморского края, критической ситуации нет, сообщил РИА Новости представитель министерства ГО и ЧС региона. "В Спасске-Дальнем по состоянию на 11.00 (04.00 мск) из-за прошедших осадков уровень воды в реке Кулешовка, которая проходит через город, поднялся за сутки на 67 сантиметров. Подтоплены огороды и 19 придомовых территорий частных домовладений по четырём улицам, также подтоплен парк... Критической обстановки нет. Осадки сейчас прекратились", - сообщил собеседник агентства. Администрация города позже уточнила, что на 13.50 (06.50 мск) на реке Кулешовка уровень воды находится на уровне поймы, на реке Спасовка уровень воды составляет 265 сантиметров, что ниже поймы на 125 сантиметров. "Все системы канализационно-насосных станций, скважин работают в штатном режиме", - отметили власти.Пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе рассказала РИА Новости, что в Спасске-Дальнем выпала половина месячной нормы осадков за два дня.В пятницу в краевом министерстве ГО и ЧС рассказали РИА Новости, что насыпной мост размыло после ливня в Партизанском округе Приморья, три населённых пункта - Романовский Ключ, Слинкино, Партизан - отрезаны от транспортного сообщения. В соцсетях распространилось видео, как утверждалось, из Партизанского округа. На кадрах видно, как поток воды смывает последнее бревно. Позже ведомство сообщило, что транспортное сообщение нарушено с 10 населенными пунктами в четырёх районах края. В Приморье на пятницу и субботу объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимися сильными дождями, выпадением до месячной нормы осадков, подъемом уровня воды в реках до 2,5 метра, выходом рек из берегов и подтоплением низинных территорий. Ожидается штормовой ветер порывами до 22-25 метров в секунду.

https://ria.ru/20250502/primore-2014659295.html

https://ria.ru/20250502/primore-2014647238.html

приморский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край