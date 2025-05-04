https://ria.ru/20250504/putin-2014891875.html
Путин показал свою гардеробную и личную библиотеку
Путин показал свою гардеробную и личную библиотеку - РИА Новости, 04.05.2025
Путин показал свою гардеробную и личную библиотеку
Президент России Владимир Путин показал свою гардеробную и личную библиотеку с домашним кинотеатром. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T15:17:00+03:00
2025-05-04T15:17:00+03:00
2025-05-04T15:17:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин показал свою гардеробную и личную библиотеку с домашним кинотеатром. Кадры вошли в документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". "Все (рубашки - ред.) здесь", - сказал Путин, указывая на вешалки с одеждой. Далее президент завел съемочную группу в библиотеку. "Это личная библиотека. А там еще есть кремлевская библиотека, так называемая, там у нас и подарки, и шевроны (подаренные - ред.)", - рассказал Путин. Авторы фильма также обратили внимание на домашний кинотеатр. "Экран опускается просто", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250502/putin-2014681292.html
https://ria.ru/20250504/putin-2014872331.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин показал свою гардеробную и личную библиотеку
Путин показал свою гардеробную и личную библиотеку с домашним кинотеатром