Рейтинг@Mail.ru
Путин показал свою гардеробную и личную библиотеку - РИА Новости, 04.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:17 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/putin-2014891875.html
Путин показал свою гардеробную и личную библиотеку
Путин показал свою гардеробную и личную библиотеку - РИА Новости, 04.05.2025
Путин показал свою гардеробную и личную библиотеку
Президент России Владимир Путин показал свою гардеробную и личную библиотеку с домашним кинотеатром. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T15:17:00+03:00
2025-05-04T15:17:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014891642_0:0:720:405_1920x0_80_0_0_f982d35c9d13d512c8c04c512c5a56ae.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин показал свою гардеробную и личную библиотеку с домашним кинотеатром. Кадры вошли в документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". "Все (рубашки - ред.) здесь", - сказал Путин, указывая на вешалки с одеждой. Далее президент завел съемочную группу в библиотеку. "Это личная библиотека. А там еще есть кремлевская библиотека, так называемая, там у нас и подарки, и шевроны (подаренные - ред.)", - рассказал Путин. Авторы фильма также обратили внимание на домашний кинотеатр. "Экран опускается просто", - добавил Путин.
https://ria.ru/20250502/putin-2014681292.html
https://ria.ru/20250504/putin-2014872331.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014891642_85:0:625:405_1920x0_80_0_0_7e1ceb50511d257a5b32a0e1bbfb31ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
Путин показал свою гардеробную и личную библиотеку

Путин показал свою гардеробную и личную библиотеку с домашним кинотеатром

© Телеканал "Россия"Президент РФ Владимир Путин показал свою гардеробную в фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
Президент РФ Владимир Путин показал свою гардеробную в фильме Россия. Кремль. Путин. 25 лет - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Телеканал "Россия"
Президент РФ Владимир Путин показал свою гардеробную в фильме "Россия. Кремль. Путин. 25 лет"
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин показал свою гардеробную и личную библиотеку с домашним кинотеатром.
Кадры вошли в документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
В гостях у Путина - РИА Новости, 1920, 02.05.2025
Путин показал, что у него в холодильнике в кремлевской квартире
2 мая, 14:45
"Все (рубашки - ред.) здесь", - сказал Путин, указывая на вешалки с одеждой.
Далее президент завел съемочную группу в библиотеку.
«
"Это личная библиотека. А там еще есть кремлевская библиотека, так называемая, там у нас и подарки, и шевроны (подаренные - ред.)", - рассказал Путин.
Авторы фильма также обратили внимание на домашний кинотеатр.
"Экран опускается просто", - добавил Путин.
Тренажерный зал, в котором занимается Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Путин показал тренажерный зал в Кремле
Вчера, 13:07
 
РоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала