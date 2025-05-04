https://ria.ru/20250504/putin-2014877573.html
Путин ответил на вопрос о преемнике
Путин ответил на вопрос о преемнике - РИА Новости, 04.05.2025
Путин ответил на вопрос о преемнике
Президент России Владимир Путин подтвердил, что смотрит и оценивает потенциал каждого, когда размышляет о своем преемнике. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:43:00+03:00
2025-05-04T13:43:00+03:00
2025-05-04T16:18:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подтвердил, что смотрит и оценивает потенциал каждого, когда размышляет о своем преемнике. В документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия" глава государства отметил, что постоянно думает о преемнике, но этот человек должен будет заслужить доверие россиян на выборах. "Да, так и есть", - ответил Путин на вопрос, действительно ли он все время "смотрит и оценивает потенциал каждого".
https://ria.ru/20250504/putin-2014876870.html
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владимир путин, павел зарубин, россия, политика
Владимир Путин, Павел Зарубин, Россия, Политика
Путин ответил на вопрос о преемнике
Путин заявил, что оценивает потенциал каждого, когда размышляет о преемнике