https://ria.ru/20250504/putin-2014877339.html

В России сейчас самый низкий уровень бедности, заявил Путин

В России сейчас самый низкий уровень бедности, заявил Путин - РИА Новости, 04.05.2025

В России сейчас самый низкий уровень бедности, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня в России самый низкий уровень бедности за всю новейшую историю страны. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:42:00+03:00

2025-05-04T13:42:00+03:00

2025-05-04T13:42:00+03:00

россия

владимир путин

павел зарубин

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня в России самый низкий уровень бедности за всю новейшую историю страны. "Сейчас у нас самый низкий уровень бедности в стране за всю новейшую историю", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007428428.html

россия

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2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, павел зарубин, общество