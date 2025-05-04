https://ria.ru/20250504/putin-2014877339.html
В России сейчас самый низкий уровень бедности, заявил Путин
В России сейчас самый низкий уровень бедности, заявил Путин - РИА Новости, 04.05.2025
В России сейчас самый низкий уровень бедности, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня в России самый низкий уровень бедности за всю новейшую историю страны. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:42:00+03:00
2025-05-04T13:42:00+03:00
2025-05-04T13:42:00+03:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сегодня в России самый низкий уровень бедности за всю новейшую историю страны. "Сейчас у нас самый низкий уровень бедности в стране за всю новейшую историю", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия".
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007428428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, Общество
В России сейчас самый низкий уровень бедности, заявил Путин
Путин: сегодня в России самый низкий уровень бедности за всю новейшую историю