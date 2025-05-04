https://ria.ru/20250504/putin-2014871505.html
Интересы России и Китая во многом совпадают, заявил Путин
Интересы России и Китая во многом совпадают, заявил Путин - РИА Новости, 04.05.2025
Интересы России и Китая во многом совпадают, заявил Путин
Государственные интересы России и Китая во многом совпадают, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:03:00+03:00
2025-05-04T13:03:00+03:00
2025-05-04T13:41:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Государственные интересы России и Китая во многом совпадают, заявил президент России Владимир Путин."Сегодня они, это же не пустые слова, они носят действительно такой стратегический характер, глубинный.Почему? Потому что, во-первых, наши государственные интересы совпадают", - сказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", говоря об отношениях РФ и КНР.Президент признался, что в начале своего президентства 25 лет назад "на 100% трудно было сказать, какого качества будут отношения".
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россия, китай, в мире
Интересы России и Китая во многом совпадают, заявил Путин
Путин: государственные интересы России и Китая во многом совпадают