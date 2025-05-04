https://ria.ru/20250504/putin-2014851244.html

Путин рассказал, могут ли его внуки неожиданно зайти к нему в Кремль

Путин рассказал, могут ли его внуки неожиданно зайти к нему в Кремль - РИА Новости, 04.05.2025

Путин рассказал, могут ли его внуки неожиданно зайти к нему в Кремль

Президент России Владимир Путин рассказал, могут ли его внуки неожиданно прийти к нему в гости в Кремль. РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T10:47:00+03:00

2025-05-04T10:47:00+03:00

2025-05-04T11:37:00+03:00

владимир путин

павел зарубин

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общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, могут ли его внуки неожиданно прийти к нему в гости в Кремль. "Могут. Но все же понимают, что у меня такой график нон-стоп, - они стараются все-таки заранее предупредить, спросить, когда у меня будет какое-то окошечко по времени, чтобы с ними увидеться", - рассказал Путин в документальном фильме Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия", отвечая на вопрос о том, могут ли внуки неожиданно позвонить ему и попросить зайти в гости в кремлевскую резиденцию президента.Кадры вошли в новый документальный фильм о главе государства, который будет показан на телеканале "Россия 1" в воскресенье.

https://ria.ru/20250502/putin-2014681292.html

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2025

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владимир путин, павел зарубин, россия, общество