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В Путилково два автомобиля столкнулись во дворе дома
В Путилково два автомобиля столкнулись во дворе дома - РИА Новости, 04.05.2025
В Путилково два автомобиля столкнулись во дворе дома
Два автомобиля в подмосковном Путилково столкнулись лоб в лоб, когда один из них на большой скорости ехал по придомовой территории, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T20:04:00+03:00
2025-05-04T20:04:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Два автомобиля в подмосковном Путилково столкнулись лоб в лоб, когда один из них на большой скорости ехал по придомовой территории, передает корреспондент РИА Новости. Согласно имеющемуся в распоряжении агентства видео, автомобиль Lada в воскресенье на Сходненской улице в Путилково на большой скорости двигался по двору мимо припаркованных машин и столкнулся с ехавшим во встречном направлении Hyundai, который от удара отбросило назад. По предварительным данным, управлявший отечественным автомобилем водитель пострадал и был госпитализирован. По словам жителей соседних домов, предположительно, он был в нетрезвом состоянии, в его авто нашли бутылки из-под пива.
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происшествия, авто, россия, московская область (подмосковье), дтп
Происшествия, Авто, Россия, Московская область (Подмосковье), ДТП
В Путилково два автомобиля столкнулись во дворе дома
В подмосковном Путилково столкнулись два автомобиля, один из водителей был пьян