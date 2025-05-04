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В Путилково два автомобиля столкнулись во дворе дома

В Путилково два автомобиля столкнулись во дворе дома - РИА Новости, 04.05.2025

В Путилково два автомобиля столкнулись во дворе дома

Два автомобиля в подмосковном Путилково столкнулись лоб в лоб, когда один из них на большой скорости ехал по придомовой территории, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T20:04:00+03:00

2025-05-04T20:04:00+03:00

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происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Два автомобиля в подмосковном Путилково столкнулись лоб в лоб, когда один из них на большой скорости ехал по придомовой территории, передает корреспондент РИА Новости. Согласно имеющемуся в распоряжении агентства видео, автомобиль Lada в воскресенье на Сходненской улице в Путилково на большой скорости двигался по двору мимо припаркованных машин и столкнулся с ехавшим во встречном направлении Hyundai, который от удара отбросило назад. По предварительным данным, управлявший отечественным автомобилем водитель пострадал и был госпитализирован. По словам жителей соседних домов, предположительно, он был в нетрезвом состоянии, в его авто нашли бутылки из-под пива.

https://ria.ru/20250430/moskva-2014264437.html

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происшествия, авто, россия, московская область (подмосковье), дтп