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Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидировали

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидировали - РИА Новости, 05.05.2025

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидировали

Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы, где произошло возгорание, полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 05.05.2025

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происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы, где произошло возгорание, полностью ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе МЧС России.Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС РФ, два человека погибли. В экстренных службах РИА Новости сообщали, что произошел взрыв бытового газа на девятом этаже."Пожар полностью ликвидирован", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

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2025

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Кадры с места пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы Шесть человек пострадали при пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. 2025-05-04T22:53 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы