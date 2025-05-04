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На юго-западе Москвы потушили открытый огонь в девятиэтажке
На юго-западе Москвы потушили открытый огонь в девятиэтажке - РИА Новости, 05.05.2025
На юго-западе Москвы потушили открытый огонь в девятиэтажке
Открытое горение в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидировано, в числе пострадавших два ребенка, сообщает МЧС России. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-04T22:33:00+03:00
2025-05-04T22:33:00+03:00
2025-05-05T00:15:00+03:00
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Открытое горение в жилом доме на юго-западе Москвы ликвидировано, в числе пострадавших два ребенка, сообщает МЧС России."Открытое горение ликвидировано. По уточнённым данным, пострадали пять человек, в том числе два ребёнка", - говорится в сообщении.
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Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа
Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба.
2025-05-04T22:33
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы
На юго-западе Москвы потушили открытый огонь в девятиэтажке
МЧС: на юго-западе Москвы ликвидировали открытое горение в жилой девятиэтажке