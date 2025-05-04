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СК возбудил уголовное дело после пожара в доме на юго-западе Москвы
СК возбудил уголовное дело после пожара в доме на юго-западе Москвы - РИА Новости, 05.05.2025
СК возбудил уголовное дело после пожара в доме на юго-западе Москвы
Уголовное дело возбуждено после пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-04T22:28:00+03:00
2025-05-04T22:28:00+03:00
2025-05-05T00:15:00+03:00
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
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взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС РФ, два человека погибли. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что произошел взрыв газа на 9-м этаже."По факту инцидента, произошедшего на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело. Следователи столичного СК совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
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Кадры с места пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы
Шесть человек пострадали при пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
2025-05-04T22:28
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы
СК возбудил уголовное дело после пожара в доме на юго-западе Москвы
СК: уголовное дело возбуждено после пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы