https://ria.ru/20250504/pozhar-2014934075.html

СК возбудил уголовное дело после пожара в доме на юго-западе Москвы

СК возбудил уголовное дело после пожара в доме на юго-западе Москвы - РИА Новости, 05.05.2025

СК возбудил уголовное дело после пожара в доме на юго-западе Москвы

Уголовное дело возбуждено после пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-04T22:28:00+03:00

2025-05-04T22:28:00+03:00

2025-05-05T00:15:00+03:00

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС РФ, два человека погибли. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что произошел взрыв газа на 9-м этаже."По факту инцидента, произошедшего на юго-западе Москвы возбуждено уголовное дело. Следователи столичного СК совместно с оперативными службами города работают на месте происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250504/pozhar-2014935128.html

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Кадры с места пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы Шесть человек пострадали при пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. 2025-05-04T22:28 true PT0M10S

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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы