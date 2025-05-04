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Проход к дому в Москве, где взорвался газ, оцепили
Проход к дому в Москве, где взорвался газ, оцепили - РИА Новости, 05.05.2025
Проход к дому в Москве, где взорвался газ, оцепили
Оперативные службы оцепили проход к жилому дому на юго-западе Москвы, в котором произошел взрыв газа, на месте работают сотрудники газовой службы, передает... РИА Новости, 05.05.2025
2025-05-04T22:23:00+03:00
2025-05-04T22:23:00+03:00
2025-05-05T00:14:00+03:00
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Оперативные службы оцепили проход к жилому дому на юго-западе Москвы, в котором произошел взрыв газа, на месте работают сотрудники газовой службы, передает корреспондент РИА Новости. Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС РФ, два человека погибли. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что произошел взрыв газа на 9-м этаже. Проход к подъездам 10, 11 и 12 дома номер 39 на улице Генерала Тюленева оцеплен оперативными службами. У здания работают специалисты газовой службы. Для жителей дома, покинувших свои квартиры, подготовлены автобусы, чтобы они могли там разместиться.
https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html
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Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа
Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба.
2025-05-04T22:23
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы
Проход к дому в Москве, где взорвался газ, оцепили
На юго-западе Москвы оцепили проход к дому, где при пожаре погибли двое