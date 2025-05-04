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Горящий жилой дом на юго-западе Москвы частично обесточен

Горящий жилой дом на юго-западе Москвы частично обесточен - РИА Новости, 05.05.2025

Горящий жилой дом на юго-западе Москвы частично обесточен

Часть жилого дома на юго-западе Москвы, в котором произошел пожар, обесточена, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2025

2025-05-04T22:21:00+03:00

2025-05-04T22:21:00+03:00

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москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Часть жилого дома на юго-западе Москвы, в котором произошел пожар, обесточена, передает корреспондент РИА Новости.Подача электричества в жилой дом на юго-западе Москвы, в котором произошел пожар, прекратилась в 22.15 мск. В здании работает только техническое освещение на лестничных клетках.

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

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2025

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Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба. 2025-05-04T22:21 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы