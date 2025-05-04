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Горящий жилой дом на юго-западе Москвы частично обесточен - РИА Новости, 05.05.2025
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22:21 04.05.2025 (обновлено: 00:15 05.05.2025)
https://ria.ru/20250504/pozhar-2014933440.html
Горящий жилой дом на юго-западе Москвы частично обесточен
Горящий жилой дом на юго-западе Москвы частично обесточен - РИА Новости, 05.05.2025
Горящий жилой дом на юго-западе Москвы частично обесточен
Часть жилого дома на юго-западе Москвы, в котором произошел пожар, обесточена, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2025
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москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Часть жилого дома на юго-западе Москвы, в котором произошел пожар, обесточена, передает корреспондент РИА Новости.Подача электричества в жилой дом на юго-западе Москвы, в котором произошел пожар, прекратилась в 22.15 мск. В здании работает только техническое освещение на лестничных клетках.
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Обстановка у дома на юго-западе Москвы, где произошел взрыв бытового газа
Взрыв бытового газа произошел в квартире в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. Как передает корреспондент агентства, проход к дому оцеплен, у здания работает газовая служба.
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, взрыв газа в жилом доме на юго-западе москвы
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Взрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы
Горящий жилой дом на юго-западе Москвы частично обесточен

Часть жилого дома на юго-западе Москвы, где при пожаре погибли двое, обесточена

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Часть жилого дома на юго-западе Москвы, в котором произошел пожар, обесточена, передает корреспондент РИА Новости.
Подача электричества в жилой дом на юго-западе Москвы, в котором произошел пожар, прекратилась в 22.15 мск. В здании работает только техническое освещение на лестничных клетках.
Последствия взрыва газа в многоэтажном доме в Махачкале, 25 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 27.03.2025
Взрывы газа в жилых домах в России в 2024-2025 годах
27 марта, 15:38
 
МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияВзрыв газа в жилом доме на юго-западе Москвы
 
 
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