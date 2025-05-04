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Депздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы
Депздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы - РИА Новости, 04.05.2025
Депздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы
Состояние одного пострадавшего при пожаре в Москве оценивается как тяжелое, остальные - в средней степени тяжести, состояние детей нетяжелое, сообщается в... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T22:15:00+03:00
2025-05-04T22:15:00+03:00
2025-05-04T22:26:00+03:00
происшествия
москва
россия
департамент здравоохранения г. москвы
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Состояние одного пострадавшего при пожаре в Москве оценивается как тяжелое, остальные - в средней степени тяжести, состояние детей нетяжелое, сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами. По данным МЧС РФ, два человека погибли. Как сообщал столичный депздрав, пострадали пять человек, включая 2 детей."Состояние одного взрослого оценивается как тяжелое, остальные пострадавшие в средней степени тяжести. Состояние детей нетяжелое, угрозы для жизни нет. В настоящее время все они госпитализируются в 4 профильных стационара", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, департамент здравоохранения г. москвы
Происшествия, Москва, Россия, Департамент здравоохранения г. Москвы
Депздрав рассказал о состоянии пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы
Один из пострадавших в пожаре на юго-западе Москвы находится в тяжелом состоянии