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К месту пожара на юго-западе Москвы направили автобусы
К месту пожара на юго-западе Москвы направили автобусы - РИА Новости, 04.05.2025
К месту пожара на юго-западе Москвы направили автобусы
К месту тушения пожара на улице Генерала Тюленева в Москве направлены два автобуса Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дома, сообщает столичный... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T22:03:00+03:00
2025-05-04T22:03:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. К месту тушения пожара на улице Генерала Тюленева в Москве направлены два автобуса Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дома, сообщает столичный департамент транспорта в своем Telegram-канале.Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар."К месту пожаротушения на улице Генерала Тюленева выделено два автобуса особо большого класса Мосгортранса для обогрева эвакуированных жителей дома. Автобусы будут продолжать работать на месте ликвидации возгорания столько, сколько этого потребует сложившаяся ситуация. Их работу на месте координируют сотрудники службы безопасности движения", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, москва, мосгортранс, общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Мосгортранс, Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
К месту пожара на юго-западе Москвы направили автобусы
Дептранс направил два автобуса к месту пожара в жилом доме на юго-западе Москвы