https://ria.ru/20250504/pozhar-2014930576.html

При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы пострадали десять человек

При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы пострадали десять человек - РИА Новости, 04.05.2025

При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы пострадали десять человек

Число пострадавших на пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы увеличилось до 10, из них трое в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 04.05.2025

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2025-05-04T22:02:00+03:00

2025-05-04T22:12:00+03:00

москва

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Число пострадавших на пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы увеличилось до 10, из них трое в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости о шести пострадавших."Число пострадавших увеличилось до 10, из них трое в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.Главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами.

https://ria.ru/20250504/pozhar-2014931076.html

москва

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2025

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Кадры с места пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы Шесть человек пострадали при пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. 2025-05-04T22:02 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)