https://ria.ru/20250504/pozhar-2014930576.html
При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы пострадали десять человек
При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы пострадали десять человек - РИА Новости, 04.05.2025
При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы пострадали десять человек
Число пострадавших на пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы увеличилось до 10, из них трое в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T22:02:00+03:00
2025-05-04T22:02:00+03:00
2025-05-04T22:12:00+03:00
москва
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014932934_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9f03fd2e348a1e3812e9237e8f6fe2b6.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Число пострадавших на пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы увеличилось до 10, из них трое в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в экстренных службах.Ранее в экстренных службах сообщали РИА Новости о шести пострадавших."Число пострадавших увеличилось до 10, из них трое в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.Главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами.
https://ria.ru/20250504/pozhar-2014931076.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/04/2014932934_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_486f4293d38a711a8e459cd3c26c1654.jpg
Кадры с места пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы
Шесть человек пострадали при пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
2025-05-04T22:02
true
PT0M10S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы пострадали десять человек
Число пострадавших при пожаре на юго-западе Москвы увеличилось до 10