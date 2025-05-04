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Собянин: на месте пожара на юго-западе Москвы работают спасательные службы
Собянин: на месте пожара на юго-западе Москвы работают спасательные службы - РИА Новости, 04.05.2025
Собянин: на месте пожара на юго-западе Москвы работают спасательные службы
Пожарно-спасательные подразделения, городские службы, медики работают на месте пожара на улице Генерала Тюленева в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T21:52:00+03:00
2025-05-04T21:52:00+03:00
2025-05-04T22:10:00+03:00
москва
происшествия
сергей собянин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения, городские службы, медики работают на месте пожара на улице Генерала Тюленева в Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.Ранее главное управление МЧС по Москве сообщало, что на девятом этаже в доме 39 на улице Генерала Тюленева начался пожар. Две квартиры загорелись, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами."Сегодня в городе произошло происшествие — пожар в квартире на улице Генерала Тюленева. Причины устанавливаются. На месте оперативно работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, медики", - написал Собянин.Мэр отметил, что оказывается вся необходимая помощь.
https://ria.ru/20250504/sk-2014928776.html
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РИА Новости
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Кадры с места пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы
Шесть человек пострадали при пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
2025-05-04T21:52
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, происшествия, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Москва, Происшествия, Сергей Собянин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Собянин: на месте пожара на юго-западе Москвы работают спасательные службы
Собянин: спасатели работают на месте пожара на улице Генерала Тюленева в Москве