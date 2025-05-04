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Пожарные эвакуируют жильцов из горящего дома на юго-западе Москвы
Пожарные эвакуируют жильцов из горящего дома на юго-западе Москвы - РИА Новости, 04.05.2025
Пожарные эвакуируют жильцов из горящего дома на юго-западе Москвы
Пожар произошел на девятом этаже жилого дома на юго-западе Москвы, пожарные спасают людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T21:42:00+03:00
2025-05-04T21:42:00+03:00
2025-05-04T22:10:00+03:00
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пожар произошел на девятом этаже жилого дома на юго-западе Москвы, пожарные спасают людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Москве.По данным ведомства, пожар произошел на девятом этаже девятиэтажки на улице Генерала Тюленева."Пожарные расчеты направлены на установление источника возгорания и спасение людей. Дальнейшая информация уточняется", - сказали в ведомстве.По данным МЧС РФ, в работе задействованы 60 человек и 20 единиц техники.
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Кадры с места пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы
Шесть человек пострадали при пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
2025-05-04T21:42
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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Пожарные эвакуируют жильцов из горящего дома на юго-западе Москвы
МЧС: спасатели эвакуируют жильцов из горящего дома на юго-западе Москвы