https://ria.ru/20250504/pozhar-2014929133.html

Пожарные эвакуируют жильцов из горящего дома на юго-западе Москвы

Пожарные эвакуируют жильцов из горящего дома на юго-западе Москвы - РИА Новости, 04.05.2025

Пожарные эвакуируют жильцов из горящего дома на юго-западе Москвы

Пожар произошел на девятом этаже жилого дома на юго-западе Москвы, пожарные спасают людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T21:42:00+03:00

2025-05-04T21:42:00+03:00

2025-05-04T22:10:00+03:00

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пожар произошел на девятом этаже жилого дома на юго-западе Москвы, пожарные спасают людей, сообщили РИА Новости в пресс-службе главного управления МЧС по Москве.По данным ведомства, пожар произошел на девятом этаже девятиэтажки на улице Генерала Тюленева."Пожарные расчеты направлены на установление источника возгорания и спасение людей. Дальнейшая информация уточняется", - сказали в ведомстве.По данным МЧС РФ, в работе задействованы 60 человек и 20 единиц техники.

https://ria.ru/20250504/pozhar-2014929988.html

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Кадры с места пожара в девятиэтажке на юго-западе Москвы Шесть человек пострадали при пожаре в девятиэтажке на юго-западе Москвы, сообщили РИА Новости в экстренных службах. 2025-05-04T21:42 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия