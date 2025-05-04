https://ria.ru/20250504/povrezhdeniya-2014909824.html

Власти оценят масштаб повреждений в Курской области

Власти оценят масштаб повреждений в Курской области - РИА Новости, 04.05.2025

Власти оценят масштаб повреждений в Курской области

Оценка масштаба повреждений в освобожденном приграничье Курской области будет проведена в ближайшее время, после чего правительство составит план... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T18:25:00+03:00

2025-05-04T18:25:00+03:00

2025-05-04T18:28:00+03:00

россия

курская область

марат хуснуллин

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Оценка масштаба повреждений в освобожденном приграничье Курской области будет проведена в ближайшее время, после чего правительство составит план восстановительных работ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Сейчас наша задача - максимально быстро оценить ущерб, конечно, разминировать, подготовиться к работе на территории Курской области. Эту работу мы активно ведем. Я думаю, в ближайшее время оценим, будем понимать масштаб работ, составим план-график", - сказал Хуснуллин, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.В конце апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.

https://ria.ru/20250504/prestupleniya-2014836524.html

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россия, курская область, марат хуснуллин, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины