Рейтинг@Mail.ru
Власти оценят масштаб повреждений в Курской области - РИА Новости, 04.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:25 04.05.2025 (обновлено: 18:28 04.05.2025)
https://ria.ru/20250504/povrezhdeniya-2014909824.html
Власти оценят масштаб повреждений в Курской области
Власти оценят масштаб повреждений в Курской области - РИА Новости, 04.05.2025
Власти оценят масштаб повреждений в Курской области
Оценка масштаба повреждений в освобожденном приграничье Курской области будет проведена в ближайшее время, после чего правительство составит план... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T18:25:00+03:00
2025-05-04T18:28:00+03:00
россия
курская область
марат хуснуллин
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006639405_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_e67be7f6f1c9f34eac72d755dd1f77db.jpg
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Оценка масштаба повреждений в освобожденном приграничье Курской области будет проведена в ближайшее время, после чего правительство составит план восстановительных работ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Сейчас наша задача - максимально быстро оценить ущерб, конечно, разминировать, подготовиться к работе на территории Курской области. Эту работу мы активно ведем. Я думаю, в ближайшее время оценим, будем понимать масштаб работ, составим план-график", - сказал Хуснуллин, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.В конце апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
https://ria.ru/20250504/prestupleniya-2014836524.html
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/16/2006639405_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_39d4a220a59566301362e173b261826a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, курская область, марат хуснуллин, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Марат Хуснуллин, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Власти оценят масштаб повреждений в Курской области

Хуснуллин: оценка ущерба в Курской области будет проведена в ближайшее время

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области
Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России в Суджанском районе Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Оценка масштаба повреждений в освобожденном приграничье Курской области будет проведена в ближайшее время, после чего правительство составит план восстановительных работ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"Сейчас наша задача - максимально быстро оценить ущерб, конечно, разминировать, подготовиться к работе на территории Курской области. Эту работу мы активно ведем. Я думаю, в ближайшее время оценим, будем понимать масштаб работ, составим план-график", - сказал Хуснуллин, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.
В конце апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
Секретарь Совбеза ЧР, командир Спецназа Ахмат Апти Алаудинов - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Боевики ВСУ в Курской области вели себя как фашисты, заявил Алаудинов
Вчера, 07:20
 
РоссияКурская областьМарат ХуснуллинВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала