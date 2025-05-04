https://ria.ru/20250504/povrezhdeniya-2014909824.html
Власти оценят масштаб повреждений в Курской области
Власти оценят масштаб повреждений в Курской области - РИА Новости, 04.05.2025
Власти оценят масштаб повреждений в Курской области
Оценка масштаба повреждений в освобожденном приграничье Курской области будет проведена в ближайшее время, после чего правительство составит план... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T18:25:00+03:00
2025-05-04T18:25:00+03:00
2025-05-04T18:28:00+03:00
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курская область
марат хуснуллин
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Оценка масштаба повреждений в освобожденном приграничье Курской области будет проведена в ближайшее время, после чего правительство составит план восстановительных работ, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."Сейчас наша задача - максимально быстро оценить ущерб, конечно, разминировать, подготовиться к работе на территории Курской области. Эту работу мы активно ведем. Я думаю, в ближайшее время оценим, будем понимать масштаб работ, составим план-график", - сказал Хуснуллин, соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.В конце апреля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от ВСУ.
https://ria.ru/20250504/prestupleniya-2014836524.html
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россия, курская область, марат хуснуллин, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Марат Хуснуллин, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Власти оценят масштаб повреждений в Курской области
Хуснуллин: оценка ущерба в Курской области будет проведена в ближайшее время