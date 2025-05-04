https://ria.ru/20250504/pogoda-2014841830.html

Москвичам пообещали июньскую погоду в воскресенье

Москвичам пообещали июньскую погоду в воскресенье - РИА Новости, 04.05.2025

Москвичам пообещали июньскую погоду в воскресенье

Теплая погода до плюс 19 градусов, кратковременные дожди и временами грозы ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T08:50:00+03:00

2025-05-04T08:50:00+03:00

2025-05-04T08:50:00+03:00

белоруссия

москва

день победы

михаил леус

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Теплая погода до плюс 19 градусов, кратковременные дожди и временами грозы ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "Сегодня столица окажется под влиянием тёплого сектора циклона, центр которого в середине дня выйдет на территорию Белоруссии. Это поможет солнечным лучам активно прогревать воздушные массы, делая сегодняшний день самым тёплым на уходящей неделе. Ну а к вечеру скажется приближение холодного атмосферного фронта. Он будет уплотнять облака и принесёт кратковременные дожди, местами ливни, в южных и восточных районах области возможны грозы", - рассказал Леус. Также он добавил, что воздух прогреется до плюс 17 - плюс 19 градусов, ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, во второй половине дня - порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 734 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

https://ria.ru/20250502/pogoda-2014659583.html

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белоруссия, москва, день победы, михаил леус, общество