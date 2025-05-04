https://ria.ru/20250504/podmoskove-2014893198.html

В Подмосковье более 1,5 тысячи деревьев упали из-за непогоды

В Подмосковье более 1,5 тысячи деревьев упали из-за непогоды - РИА Новости, 04.05.2025

В Подмосковье более 1,5 тысячи деревьев упали из-за непогоды

Более 1.5 тысячи деревьев упали в Подмосковье из-за непогоды, в 279 населенных пунктах с населением более 5 тысяч человек продолжают восстановление... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T15:25:00+03:00

2025-05-04T15:25:00+03:00

2025-05-04T15:25:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

андрей воробьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россети

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Более 1.5 тысячи деревьев упали в Подмосковье из-за непогоды, в 279 населенных пунктах с населением более 5 тысяч человек продолжают восстановление электроснабжения, сообщается в Telegram-канале МЧС РФ. "В 279 населенных пунктах с населением более 5 тысяч человек восстанавливают электроснабжение. В 14 муниципалитетах упали 1 572 дерева. Силы и средства МЧС России распиливают и убирают поваленные деревья. К ликвидации привлечены 875 человек и 335 единиц техники", - говорится в сообщении. Отмечается, что ход работ находится на контроле ГУМЧС России по Московской области. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что жители более 90 населенных пунктов Подмосковья остались без электричества в результате циклона с мокрым снегом и ветром. При этом по всей области были обесточены 237 линий электропередачи, 4,4 тысячи трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тысяч человек. Губернатор отмечал, что ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог, в том числе железнодорожных занимаются более 200 аварийных бригад. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Планировалось, что все работы будут завершены до 23.00 мск пятницы.

https://ria.ru/20250503/nepogoda-2014750976.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россети