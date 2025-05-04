https://ria.ru/20250504/pobeda-2014871965.html

МИД КНР напомнил о вкладе России и Китая в победу над фашизмом

МИД КНР напомнил о вкладе России и Китая в победу над фашизмом - РИА Новости, 04.05.2025

МИД КНР напомнил о вкладе России и Китая в победу над фашизмом

Россия и Китай принесли огромную жертву и внесли важный исторический вклад в победу в Мировой антифашистской войне, спасение своих народов от гибели, а также в... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T13:06:00+03:00

2025-05-04T13:06:00+03:00

2025-05-04T13:06:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

китай

россия

европа

си цзиньпин

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Россия и Китай принесли огромную жертву и внесли важный исторический вклад в победу в Мировой антифашистской войне, спасение своих народов от гибели, а также в будущее и судьбу человечества, заявил в воскресенье МИД КНР. Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. "В этом году исполняется 80 лет со дня победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, Великой Отечественной войне Советского Союза и Мировой антифашистской войне", - указано в заявлении на сайте МИД КНР. Отмечается, что "будучи двумя главными театрами военных действий Второй мировой войны в Европе и Азии, Россия и Китай принесли огромную жертву и внесли важный исторический вклад в победу в Мировой антифашистской войне, спасение своих народов от гибели, а также в будущее и судьбу человечества". "Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин достигли консенсуса о том, что (две страны – ред.) будут вместе хранить историю, чтить память павших героев, продвигать достоверный взгляд на историю Второй мировой войны, отстаивать итоги победы во Второй мировой войне и послевоенный международный порядок, а также защищать международную справедливость и беспристрастность", - добавляется в сообщении. Во внешнеполитическом ведомстве КНР подчеркнули, что на этом особом историческом этапе участие в праздновании 80-летия победы Советского Союза в Великой Отечественной войне в Москве является важной частью визита председателя КНР Си Цзиньпина, а также несет глубокий смысл взаимной поддержки, которую Россия и Китай оказывают друг другу в проведении памятных мероприятий, посвященных 80-летию победы в Мировой антифашистской войне.

https://ria.ru/20250401/kitay-2008550611.html

https://ria.ru/20250504/kreml-2014847205.html

китай

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, россия, европа, си цзиньпин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)