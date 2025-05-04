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МИД КНР напомнил о вкладе России и Китая в победу над фашизмом - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
13:06 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/pobeda-2014871965.html
МИД КНР напомнил о вкладе России и Китая в победу над фашизмом
МИД КНР напомнил о вкладе России и Китая в победу над фашизмом - РИА Новости, 04.05.2025
МИД КНР напомнил о вкладе России и Китая в победу над фашизмом
Россия и Китай принесли огромную жертву и внесли важный исторический вклад в победу в Мировой антифашистской войне, спасение своих народов от гибели, а также в... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T13:06:00+03:00
2025-05-04T13:06:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
китай
россия
европа
си цзиньпин
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Россия и Китай принесли огромную жертву и внесли важный исторический вклад в победу в Мировой антифашистской войне, спасение своих народов от гибели, а также в будущее и судьбу человечества, заявил в воскресенье МИД КНР. Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. "В этом году исполняется 80 лет со дня победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, Великой Отечественной войне Советского Союза и Мировой антифашистской войне", - указано в заявлении на сайте МИД КНР. Отмечается, что "будучи двумя главными театрами военных действий Второй мировой войны в Европе и Азии, Россия и Китай принесли огромную жертву и внесли важный исторический вклад в победу в Мировой антифашистской войне, спасение своих народов от гибели, а также в будущее и судьбу человечества". "Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин достигли консенсуса о том, что (две страны – ред.) будут вместе хранить историю, чтить память павших героев, продвигать достоверный взгляд на историю Второй мировой войны, отстаивать итоги победы во Второй мировой войне и послевоенный международный порядок, а также защищать международную справедливость и беспристрастность", - добавляется в сообщении. Во внешнеполитическом ведомстве КНР подчеркнули, что на этом особом историческом этапе участие в праздновании 80-летия победы Советского Союза в Великой Отечественной войне в Москве является важной частью визита председателя КНР Си Цзиньпина, а также несет глубокий смысл взаимной поддержки, которую Россия и Китай оказывают друг другу в проведении памятных мероприятий, посвященных 80-летию победы в Мировой антифашистской войне.
https://ria.ru/20250401/kitay-2008550611.html
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в мире, китай, россия, европа, си цзиньпин, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945)
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Китай, Россия, Европа, Си Цзиньпин, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945), Вторая мировая война (1939-1945)
МИД КНР напомнил о вкладе России и Китая в победу над фашизмом

МИД КНР: РФ и Китай внесли важный исторический вклад в победу над фашизмом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Россия и Китай принесли огромную жертву и внесли важный исторический вклад в победу в Мировой антифашистской войне, спасение своих народов от гибели, а также в будущее и судьбу человечества, заявил в воскресенье МИД КНР.
Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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"В этом году исполняется 80 лет со дня победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам, Великой Отечественной войне Советского Союза и Мировой антифашистской войне", - указано в заявлении на сайте МИД КНР.
Отмечается, что "будучи двумя главными театрами военных действий Второй мировой войны в Европе и Азии, Россия и Китай принесли огромную жертву и внесли важный исторический вклад в победу в Мировой антифашистской войне, спасение своих народов от гибели, а также в будущее и судьбу человечества".
"Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин достигли консенсуса о том, что (две страны – ред.) будут вместе хранить историю, чтить память павших героев, продвигать достоверный взгляд на историю Второй мировой войны, отстаивать итоги победы во Второй мировой войне и послевоенный международный порядок, а также защищать международную справедливость и беспристрастность", - добавляется в сообщении.
Во внешнеполитическом ведомстве КНР подчеркнули, что на этом особом историческом этапе участие в праздновании 80-летия победы Советского Союза в Великой Отечественной войне в Москве является важной частью визита председателя КНР Си Цзиньпина, а также несет глубокий смысл взаимной поддержки, которую Россия и Китай оказывают друг другу в проведении памятных мероприятий, посвященных 80-летию победы в Мировой антифашистской войне.
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