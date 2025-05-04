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Во Владивостоке прошел детский парад в честь 80-летия Победы

Во Владивостоке прошел детский парад в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 04.05.2025

Во Владивостоке прошел детский парад в честь 80-летия Победы

Детский парад по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые прошел в воскресенье во Владивостоке, сообщил в своём... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T11:11:00+03:00

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2025-05-04T11:11:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

владивосток

дальний восток

приморский край

олег кожемяко

80-летие победы в великой отечественной войне

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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. Детский парад по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые прошел в воскресенье во Владивостоке, сообщил в своём Тelegram-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко. "В ознаменование 80-й годовщины Великой Победы в столице Дальнего Востока состоялся первый в истории детский парад... Правнуки Победы... Получилось по-настоящему грандиозно. Молодцы, ребята, мы гордимся вами", - написал Кожемяко. По его словам, более 1,5 тысячи школьников начальных классов из всех районов края прошли парадными колоннами, символизирующими разные рода войск и добровольческие отряды. "Школьники Приморского края отдали дань памяти своим дедам и прадедам – победителям в Великой Отечественной войне... А это главная наша задача – сохранить историческую память о Великой Победе и героях Отечества", - отметил глава региона. Он также поблагодарил военнослужащих, принявших участие в организации парада, родителей и учителей школьников. Пост сопровождается видео с кадрами парада.

https://ria.ru/20250425/bessmertnyy-2013309225.html

владивосток

дальний восток

приморский край

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Детский парад во Владивостоке по случаю празднования 80-й годовщины Победы Детский парад по случаю празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне впервые прошел в воскресенье во Владивостоке, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, предоставив его видео. Участие в параде приняли более 1,5 тысяч школьников из всех районов края. 2025-05-04T11:11 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, владивосток, дальний восток, приморский край, олег кожемяко, 80-летие победы в великой отечественной войне