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Во Владивостоке прошел детский парад в честь 80-летия Победы
Во Владивостоке прошел детский парад в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 04.05.2025
Во Владивостоке прошел детский парад в честь 80-летия Победы
Детский парад по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые прошел в воскресенье во Владивостоке, сообщил в своём... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T11:11:00+03:00
2025-05-04T11:11:00+03:00
2025-05-04T11:11:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
владивосток
дальний восток
приморский край
олег кожемяко
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - РИА Новости. Детский парад по случаю празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые прошел в воскресенье во Владивостоке, сообщил в своём Тelegram-канале губернатор Приморья Олег Кожемяко. "В ознаменование 80-й годовщины Великой Победы в столице Дальнего Востока состоялся первый в истории детский парад... Правнуки Победы... Получилось по-настоящему грандиозно. Молодцы, ребята, мы гордимся вами", - написал Кожемяко. По его словам, более 1,5 тысячи школьников начальных классов из всех районов края прошли парадными колоннами, символизирующими разные рода войск и добровольческие отряды. "Школьники Приморского края отдали дань памяти своим дедам и прадедам – победителям в Великой Отечественной войне... А это главная наша задача – сохранить историческую память о Великой Победе и героях Отечества", - отметил глава региона. Он также поблагодарил военнослужащих, принявших участие в организации парада, родителей и учителей школьников. Пост сопровождается видео с кадрами парада.
https://ria.ru/20250425/bessmertnyy-2013309225.html
владивосток
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Детский парад во Владивостоке по случаю празднования 80-й годовщины Победы
Детский парад по случаю празднования 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне впервые прошел в воскресенье во Владивостоке, сообщил губернатор Приморья Олег Кожемяко, предоставив его видео. Участие в параде приняли более 1,5 тысяч школьников из всех районов края.
2025-05-04T11:11
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РИА Новости
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общество, владивосток, дальний восток, приморский край, олег кожемяко, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Владивосток, Дальний Восток, Приморский край, Олег Кожемяко, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Во Владивостоке прошел детский парад в честь 80-летия Победы
Во Владивостоке впервые прошел детский парад в честь 80-й годовщины Победы