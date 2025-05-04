https://ria.ru/20250504/pensiya-2014739996.html
Россиянам назвали случаи, когда пенсия может уменьшиться
Россиянам назвали случаи, когда пенсия может уменьшиться - РИА Новости, 04.05.2025
Россиянам назвали случаи, когда пенсия может уменьшиться
Размер пенсии может уменьшиться при перерасчете, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T03:15:00+03:00
2025-05-04T03:15:00+03:00
2025-05-04T08:56:00+03:00
общество
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людмила иванова-швец
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Размер пенсии может уменьшиться при перерасчете, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры Торгово-промышленной палаты России "Управление человеческими ресурсами " РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.По ее словам, если условия для назначения пенсии рассчитали неправильно, например, указали больший стаж работы, чем есть на самом деле, то после исправления неточности размер выплат может уменьшиться."Если пожилой человек переходит из статуса неработающего в статус работающего, может исключаться региональная доплата, поскольку общая сумма дохода трудоустроенного пенсионера, как правило, выше прожиточного минимума", — отметила Иванова-Швец.Также пенсия может стать меньше из-за взыскания задолженности, смены места жительства и прекращения доплаты за иждивенцев, пояснила эксперт.
https://ria.ru/20250427/pensiya-2013638688.html
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общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова, пенсия
Общество, Россия, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Пенсия
Россиянам назвали случаи, когда пенсия может уменьшиться
Доцент Иванова-Швец: в РФ пенсия может уменьшиться при смене места жительства