https://ria.ru/20250504/ovchinskiy-2014821117.html

В Кузьминках более 30 нежилых помещений используются в ЖК по реновации

В Кузьминках более 30 нежилых помещений используются в ЖК по реновации - РИА Новости, 04.05.2025

В Кузьминках более 30 нежилых помещений используются в ЖК по реновации

В районе Кузьминки в домах, построенных по программе реновации, в 32 нежилых помещениях открылись соцобъекты, рассказал министр правительства Москвы, глава... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T08:50:00+03:00

2025-05-04T08:50:00+03:00

2025-05-04T08:50:00+03:00

москва

владислав овчинский

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988752873_0:204:1706:1164_1920x0_80_0_0_000d7b200117f9e9f831ea0e7d09e5e3.jpg

МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В районе Кузьминки в домах, построенных по программе реновации, в 32 нежилых помещениях открылись соцобъекты, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В районе Кузьминки под заселение по программе реновации передали 16 жилых комплексов. На первых этажах новостроек используются уже 32 помещения, в которых разместились объекты социально-бытового назначения", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Как уточнил министр, в 10 помещениях работают пункты выдачи заказов, еще в 10 – торговые точки, в семи – управляющие компании, в пяти – аптека, сервис доставки и еще несколько заведений.Всего в жилых комплексах, строящихся в рамках реновации, планируется обустроить 8 тысяч нежилых помещений, где появятся более 200 тысяч рабочих мест.Процесс реновации идет в Москве с августа 2017 года. По этой программе планируется расселить более 5 тысяч домов и около миллиона человек.

https://ria.ru/20250503/renovatsiya-2014683696.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы