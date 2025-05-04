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В Кузьминках более 30 нежилых помещений используются в ЖК по реновации - РИА Новости, 04.05.2025
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08:50 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/ovchinskiy-2014821117.html
В Кузьминках более 30 нежилых помещений используются в ЖК по реновации
В Кузьминках более 30 нежилых помещений используются в ЖК по реновации - РИА Новости, 04.05.2025
В Кузьминках более 30 нежилых помещений используются в ЖК по реновации
В районе Кузьминки в домах, построенных по программе реновации, в 32 нежилых помещениях открылись соцобъекты, рассказал министр правительства Москвы, глава... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T08:50:00+03:00
2025-05-04T08:50:00+03:00
москва
владислав овчинский
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В районе Кузьминки в домах, построенных по программе реновации, в 32 нежилых помещениях открылись соцобъекты, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский."В районе Кузьминки под заселение по программе реновации передали 16 жилых комплексов. На первых этажах новостроек используются уже 32 помещения, в которых разместились объекты социально-бытового назначения", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.Как уточнил министр, в 10 помещениях работают пункты выдачи заказов, еще в 10 – торговые точки, в семи – управляющие компании, в пяти – аптека, сервис доставки и еще несколько заведений.Всего в жилых комплексах, строящихся в рамках реновации, планируется обустроить 8 тысяч нежилых помещений, где появятся более 200 тысяч рабочих мест.Процесс реновации идет в Москве с августа 2017 года. По этой программе планируется расселить более 5 тысяч домов и около миллиона человек.
https://ria.ru/20250503/renovatsiya-2014683696.html
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москва, владислав овчинский, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
В Кузьминках более 30 нежилых помещений используются в ЖК по реновации

В домах по реновации в Кузьминках используются более 30 нежилых помещений

© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В районе Кузьминки в домах, построенных по программе реновации, в 32 нежилых помещениях открылись соцобъекты, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В районе Кузьминки под заселение по программе реновации передали 16 жилых комплексов. На первых этажах новостроек используются уже 32 помещения, в которых разместились объекты социально-бытового назначения", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Как уточнил министр, в 10 помещениях работают пункты выдачи заказов, еще в 10 – торговые точки, в семи – управляющие компании, в пяти – аптека, сервис доставки и еще несколько заведений.
Всего в жилых комплексах, строящихся в рамках реновации, планируется обустроить 8 тысяч нежилых помещений, где появятся более 200 тысяч рабочих мест.
Процесс реновации идет в Москве с августа 2017 года. По этой программе планируется расселить более 5 тысяч домов и около миллиона человек.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Овчинский: 26 домов расселено в рамках реновации в районе Фили-Давыдково
Вчера, 15:05
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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