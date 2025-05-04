В Кузьминках более 30 нежилых помещений используются в ЖК по реновации
В домах по реновации в Кузьминках используются более 30 нежилых помещений
© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. В районе Кузьминки в домах, построенных по программе реновации, в 32 нежилых помещениях открылись соцобъекты, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В районе Кузьминки под заселение по программе реновации передали 16 жилых комплексов. На первых этажах новостроек используются уже 32 помещения, в которых разместились объекты социально-бытового назначения", - приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Как уточнил министр, в 10 помещениях работают пункты выдачи заказов, еще в 10 – торговые точки, в семи – управляющие компании, в пяти – аптека, сервис доставки и еще несколько заведений.
Всего в жилых комплексах, строящихся в рамках реновации, планируется обустроить 8 тысяч нежилых помещений, где появятся более 200 тысяч рабочих мест.
Процесс реновации идет в Москве с августа 2017 года. По этой программе планируется расселить более 5 тысяч домов и около миллиона человек.