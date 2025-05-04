https://ria.ru/20250504/otnosheniya-2014884161.html

Китай высказался об отношениях с Россией

Китай высказался об отношениях с Россией - РИА Новости, 04.05.2025

Китай высказался об отношениях с Россией

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в сложных внешних условиях решительно продвигают вперед китайско-российские отношения, заявил в... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T14:30:00+03:00

2025-05-04T14:30:00+03:00

2025-05-04T14:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

си цзиньпин

владимир путин

россия

китай

в мире

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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в сложных внешних условиях решительно продвигают вперед китайско-российские отношения, заявил в воскресенье МИД КНР. Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "В настоящее время невиданные за столетие изменения ускоряются, а мировой порядок претерпевает глубокие корректировки", - заявили в МИД Китая, комментируя предстоящий визит в Россию китайского лидера. Отмечается, что "председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин, опираясь на исторические и стратегические высоты, в сложных внешних условиях решительно продвигают вперед китайско-российские отношения в новую эпоху, которые характеризуются неизменным добрососедством, всеобъемлющей стратегической кооперацией, взаимовыгодным и взаимовыигрышным сотрудничеством".

https://ria.ru/20250504/pobeda-2014871965.html

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80-летие победы в великой отечественной войне, си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, в мире