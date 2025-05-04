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Китай высказался об отношениях с Россией - РИА Новости, 04.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:30 04.05.2025
https://ria.ru/20250504/otnosheniya-2014884161.html
Китай высказался об отношениях с Россией
Китай высказался об отношениях с Россией - РИА Новости, 04.05.2025
Китай высказался об отношениях с Россией
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в сложных внешних условиях решительно продвигают вперед китайско-российские отношения, заявил в... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T14:30:00+03:00
2025-05-04T14:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
си цзиньпин
владимир путин
россия
китай
в мире
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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в сложных внешних условиях решительно продвигают вперед китайско-российские отношения, заявил в воскресенье МИД КНР. Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. "В настоящее время невиданные за столетие изменения ускоряются, а мировой порядок претерпевает глубокие корректировки", - заявили в МИД Китая, комментируя предстоящий визит в Россию китайского лидера. Отмечается, что "председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин, опираясь на исторические и стратегические высоты, в сложных внешних условиях решительно продвигают вперед китайско-российские отношения в новую эпоху, которые характеризуются неизменным добрососедством, всеобъемлющей стратегической кооперацией, взаимовыгодным и взаимовыигрышным сотрудничеством".
https://ria.ru/20250504/pobeda-2014871965.html
https://ria.ru/20250504/repetitsii-1943570704.html
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80-летие победы в великой отечественной войне, си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Россия, Китай, В мире
Китай высказался об отношениях с Россией

МИД Китая: Путин и Си Цзиньпин продвигают отношения РФ и КНР в сложных условиях

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги КНР и России
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флаги КНР и России. Архивное фото
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ПЕКИН, 4 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин в сложных внешних условиях решительно продвигают вперед китайско-российские отношения, заявил в воскресенье МИД КНР.
Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению президента РФ Владимира Путина с 7 по 10 мая посетит Россию с государственным визитом, в рамках которого примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
МИД КНР напомнил о вкладе России и Китая в победу над фашизмом
Вчера, 13:06
"В настоящее время невиданные за столетие изменения ускоряются, а мировой порядок претерпевает глубокие корректировки", - заявили в МИД Китая, комментируя предстоящий визит в Россию китайского лидера.
Отмечается, что "председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин, опираясь на исторические и стратегические высоты, в сложных внешних условиях решительно продвигают вперед китайско-российские отношения в новую эпоху, которые характеризуются неизменным добрососедством, всеобъемлющей стратегической кооперацией, взаимовыгодным и взаимовыигрышным сотрудничеством".
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСи ЦзиньпинВладимир ПутинРоссияКитайВ мире
 
 
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