https://ria.ru/20250504/naemniki-2014832721.html
Самыми жестокими к курским жителям были наемники, заявил Алаудинов
Самыми жестокими к курским жителям были наемники, заявил Алаудинов - РИА Новости, 04.05.2025
Самыми жестокими к курским жителям были наемники, заявил Алаудинов
Наибольшую жестокость к жителям Курской области проявили иностранные наемники, они не щадили даже детей, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 04.05.2025
2025-05-04T04:53:00+03:00
2025-05-04T04:53:00+03:00
2025-05-04T09:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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апти алаудинов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 4 мая — РИА Новости. Наибольшую жестокость к жителям Курской области проявили иностранные наемники, они не щадили даже детей, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов."Наемники проявляли наибольшую жестокость по отношению к нашим мирным жителям. Надо отметить, что во время захвата нашей территории Курской области украинскими формированиями наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко: убивали мирных жителей без разбора, что женщин, что детей, что мужчин, что бабушек, что дедушек — они пытались убить максимальное количество русских", — сказал собеседник агентства. Некоторые военнослужащие ВСУ даже предупреждали мирных жителей, что сзади идут наемники и нужно спасаться, добавил Алаудинов.Преступления, совершенные украинскими боевиками и наемниками в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируют и расследуют военные следственные органы СК.Президент Владимир Путин подчеркивал, что все преступления киевского режима нужно задокументировать, а преступников — найти и наказать.
https://ria.ru/20250503/naemniki-2014740789.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, апти алаудинов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Апти Алаудинов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Безопасность
Самыми жестокими к курским жителям были наемники, заявил Алаудинов
Алаудинов: иностранные наемники в Курской области не щадили и детей