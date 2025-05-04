https://ria.ru/20250504/naemniki-2014832721.html

Самыми жестокими к курским жителям были наемники, заявил Алаудинов

Самыми жестокими к курским жителям были наемники, заявил Алаудинов - РИА Новости, 04.05.2025

Самыми жестокими к курским жителям были наемники, заявил Алаудинов

Наибольшую жестокость к жителям Курской области проявили иностранные наемники, они не щадили даже детей, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат",... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T04:53:00+03:00

2025-05-04T04:53:00+03:00

2025-05-04T09:01:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

россия

апти алаудинов

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

безопасность

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КУРСК, 4 мая — РИА Новости. Наибольшую жестокость к жителям Курской области проявили иностранные наемники, они не щадили даже детей, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов."Наемники проявляли наибольшую жестокость по отношению к нашим мирным жителям. Надо отметить, что во время захвата нашей территории Курской области украинскими формированиями наиболее отличились именно иностранцы, которые вели себя очень жестоко: убивали мирных жителей без разбора, что женщин, что детей, что мужчин, что бабушек, что дедушек — они пытались убить максимальное количество русских", — сказал собеседник агентства. Некоторые военнослужащие ВСУ даже предупреждали мирных жителей, что сзади идут наемники и нужно спасаться, добавил Алаудинов.Преступления, совершенные украинскими боевиками и наемниками в Курской области и на территории других приграничных российских регионов, документируют и расследуют военные следственные органы СК.Президент Владимир Путин подчеркивал, что все преступления киевского режима нужно задокументировать, а преступников — найти и наказать.

https://ria.ru/20250503/naemniki-2014740789.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, апти алаудинов, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), безопасность